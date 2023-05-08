欧盟酝酿制裁中国援俄企业

欧盟/中国/乌克兰/俄罗斯

路透社今天引述英国《金融时报》周日消息，欧盟提议对中国公司实施制裁，这些公司被指控出售可用于支持俄罗斯战争机器的武器装备。

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据英国《金融时报》7日报道，布鲁塞尔计划对帮助俄罗斯战争机器的中国公司实施制裁。路透社说，该报道援引英国《金融时报》看到的一份制裁名单副本称，七家中国企业已被列入欧盟成员国本周将讨论的新一揽子制裁措施。

据英国《金融时报》报道，制裁名单包括两家中国大陆公司，即 3HC Semiconductors 和 King-Pai Technology，以及五家来自香港的公司，包括 Sinno Electronics、Sigma Technology、Asia Pacific Links、Tordan Industry 和 Alpha Trading Investments。

路透社说，像中国金牌科技King-Pai Technology这样的一些公司已经受到美国的制裁，美国称这些中国企业是俄罗斯军工联合体多个实体的中国供应商。

自俄罗斯 14 个月前入侵乌克兰以来，俄罗斯总统普京将侵略战争称为“特殊军事行动”，欧盟已对俄罗斯个人和公司采取 10 项制裁措施，严重打击俄罗斯经济，并使俄罗斯侵略战争的融资更加困难。

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