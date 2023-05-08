欧盟酝酿制裁援俄中企 中国斥称要维权

中国/欧盟/俄罗斯/乌克兰

针对消息称欧盟酝酿制裁援助俄罗斯侵略战争的中国企业，中国外交部周一回应，中国反对任何以中俄关系为借口损害贸易合作的措施。

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据路透社说，中国称将在欧盟制裁中维护自身利益。

中国外交部周一表示，中国反对任何以中俄关系为借口损害贸易合作的措施。中国外交部发言人汪文斌回应欧盟提议对中国企业实施制裁，称中国企业被指为俄罗斯的战争机器提供援助。汪文斌称，如果这些制裁生效，中国将采取坚决行动维护自身利益。

消息没有提及汪文斌是否澄清中国企业没有向俄罗斯提供援助俄罗斯侵略乌克兰战争的出口。

据中国外交部官网就汪文斌的回应内容报告，汪文斌是回应路透社记者提问，该记者问：昨天，《金融时报》报道称，欧盟计划对被指出售可用于支持俄罗斯入侵乌克兰设备的7家中国企业施加制裁。中方对此有何回应？

汪文斌道回答称：“我们注意到有关报道。中方坚决反对以中俄合作为由，对华搞非法制裁或“长臂管辖”。在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，积极推动劝和促谈，为政治解决危机发挥了建设性作用。中俄之间的经贸合作正大光明、坦坦荡荡，不针对第三方，也不受任何第三方干扰和胁迫。如果有关报道属实，欧方行径将严重破坏中欧互信与合作，加剧世界分裂和对抗，十分危险。我们敦促欧方不要走上错误道路，否则中方必将坚定维护自身合理合法权益。”

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