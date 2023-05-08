深圳艺展幕两天突「闭馆」 疑涉上海封城敏感词作品

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在深圳举行的一个艺术展，有艺术家以泥土堆成上海封城期间的「敏感词」：「我们是最后一代，谢谢你」，其后艺术展的展馆突然在开幕两天后宣布，须闭馆以便进行维修，开放时间另行通知。怀疑封禁事件引发热议。

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公众现时无法入内观赏的展览名为「时间的分岔——2023湾区当代艺术联展」，于本月2日在深圳展出，4日举行开幕式，原订展期是直至6月25日，但展览场地「燕晗高地404空间」6日上午突然在微信公众号宣布，因场地需要维修，即日起闭馆。

根据介绍，联展的主题是「探讨“后疫情时代”里文化和艺术语境中的或微妙或昭彰的显性生态变化以及心理转向」，策展人徐乔斯指出，经过年复一年的封控后，人们饱受身心多层空间的压抑，这些烙印改变着人们对于原有事物的认知。联展展出23个艺术家的70余件作品，其中，来自北京的艺术家黎薇以作品《宣言》参展，《宣言》以泥土重现去年疫情下面对极端防疫政策下，一名青年回覆公安的说话：「我们是最后一代，谢谢你」，吸引许多参观者驻足观看。

网媒《香港01》引述策展人徐乔斯在《历史没有结局》一文写道，「黎薇在其无法保存的参展作品里，写下『我们是最后一代，谢谢你』的时候，一场无声的战役早已打响。相比起80年代的艺术家们所拥有的历史空间丶机遇与热情，黎薇的话语并不是一种悲观。」

「我们是最后一代」这句话源于去年上海封城期间，有警察要求一名核酸检测呈阴性的青年去集中隔离被拒后威胁道：「(不去方舱而受到)纪律处罚之后，要影响你的三代」，青年回答「不好意思，这是我们最后一代，谢谢」。相关片段在网上广泛流传，但随后被封杀。有网民指这是「年度最强音」，有更多网民形容这句话语「是这一年最响亮，却也最悲伤的注解。」许多网民更藉此批评防疫政策过于严苛。

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