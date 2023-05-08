环时不接受韩国驻华使馆抗议 反称干预该报独立自由

中国/环球时报/韩国

中国强硬官方媒体《环球时报》周一批评了韩国驻中国大使馆向该报发出的一封抗议信。路透社称环球时报是小报，并说这是中国与韩国这两个亚洲邻国关系不断恶化的最新公开争吵。

广告 继续浏览后续

中国官方小报批评韩国大使馆的抗议信。韩国大使馆周五在官方网站上发表了一封抗议信，“对《环球时报》的一系列无理诽谤韩国总统尹锡悦的文章表示强烈遗憾”。信中说，这些文章“使用耸人听闻、挑衅性和不恰当的词汇，不仅诋毁韩国的领导人，也诋毁韩国政府的外交政策”。韩国官方抗议环时报“以低俗到难以启齿的表达方式，无端指责韩国元首”。

《环球时报》在今天的社论中抨击韩国大使馆“粗暴干涉环球时报的独立报道”。

该社论在日本首相岸田文雄对首尔进行具有里程碑意义的访问第二天发表，这篇社论警告，韩国最近对日本和美国的外交推动将“引发和加剧东北亚局势的崩溃”。

路透社说，外国驻华使馆公开批评中国官方媒体的报道实属罕见。

以民族主义言论着称的《环球时报》在上月底多次攻击韩国总统尹锡悦访问美国“盲目追随美国”，并指责首尔与日本和美国的关系进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

岸田周日访问首尔是日本领导人 12 年来首次访问首尔，这是韩日关系回暖的一个迹象，这两个美国盟友都试图结束困扰两国关系数十年的历史争端。

据该报道，在去年 12 月，中国驻韩国大使曾批评韩国媒体煽动反华情绪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅