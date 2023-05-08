秦刚访欧前见美国驻华大使 促纠正言行改善关系

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中国外交部长秦刚今天对美国驻华大使伯恩斯说，在一系列美国的“错误言行”致使中美关系重新陷入深度冻结之后，稳定中美关系势在必行。秦刚今天出发前往欧洲作多国访问。

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据路透社今天报道，中国称稳定中美关系势在必行。中国外长秦刚在北京会见美国大使尼古拉斯·伯恩斯时特别强调，美国必须纠正对台湾问题的处理，停止空心化“一个中国”原则。

去年，时任美国众议院议长佩洛西对台湾进行正式访问，这激怒了中国，中国与美国这两个世界最大经济体之间的关系跌至低谷。作为回应，北京切断了与美国的正式沟通渠道，包括两国军队之间的沟通渠道。

11 月，美国和中国领导人拜登和习近平在印度尼西亚举行的 G20 峰会上会面并承诺进行更频繁的对话，这两个超级大国之间的紧张关系有所缓和。

据中国外交部今天在一份声明中说，中国外长秦刚秦告诉伯恩斯，“此后美国的一系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头。”据秦刚批评说，“双方商定的对话与合作议程被打乱，两国关系再次遭遇寒冰。”

2 月，当中国高空气球出现在美国领空时，紧张局势升级，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 作为回应取消了对北京的访问。上周，布林肯似乎带来了访问中国的希望，他告诉《华盛顿邮报》，在各个层面重新建立正常的沟通渠道很重要。

同样在上周，美国气候问题特使约翰克里表示，中国已邀请他近期前往访问，就避免全球气候危机进行会谈，进一步提高了重启世界上最重要的两个国家间关系之一的希望。

秦刚说：“当务之急是稳定中美关系，避免恶性循环，防止中美之间出现任何意外。”

上个月，台湾总统蔡英文在洛杉矶会见美国众议院议长凯文麦卡锡后，中国在台湾举行了军演。

自 1979 年以来，美台关系一直受《台湾关系法》管辖，该法为台湾提供自卫手段提供了法律依据，但并未强制要求美国在台湾受到攻击时提供援助。作为 2023 年预算的一部分，美国国会已授权向台湾提供价值高达 10 亿美元的武器援助，使用一种加快安全援助并帮助向乌克兰运送武器的授权。

该消息没有提及美国驻华大使伯恩斯有何种表达与回应。

中国外交部官网关于秦刚会见伯恩斯的消息，通篇报告了秦刚所说，也没有伯恩斯的片言只语。中国外交部官网称是秦刚在北京会见伯恩斯。

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