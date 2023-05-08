藏族导演万玛才旦53岁猝逝 讽刺影片“塔洛”曾获金马奖

中国/西藏/电影/“塔洛”/万玛才旦

中国媒体透露，知名藏族导演、小说家万玛才旦逝世，享年53岁。

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据中央社今天引述消息称，知名藏族导演、小说家万玛才旦被普遍认为是中国第1名拍摄纯藏语电影的藏区电影人，其作品“塔洛”曾获得2015年金马奖最佳改编剧本奖及入围最佳剧情片。

藏族出身的万玛才旦，其电影被认为擅长探索藏人真实遭遇的生活问题，并透过隐喻的方式触及，中国汉人政权对藏人的统治与文化渗透，被认为是“擦边球”之举，也使他近年来名列国际影展瞩目的中国导演之一。

中央社称，万玛才旦较受台湾观众知晓的，是他2015年出品的“塔洛”，剧情描写藏族牧羊人“塔洛”虽没有接受过太多现代教育薰陶，却懂得完整背诵毛泽东撰写的文章“为人民服务”，成为全片令人印象最深刻、带有讽刺意味的片段。同年，“塔洛”即获得金马奖最佳改编剧本奖，且同时入围最佳剧情片。

该报道说，但在中国艺文创作尺度趋紧下，万玛才旦的创作也受到了限制，2016年更曾遭青海警方暴力逮捕而负伤。但他仍在2019年推出描写及反思一胎化政策影响的作品“气球”。

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