路透称国安当头制约中国重返国际舞台

中国/国家安全

路透社今天引述分析人士说，中国日益关注自身安全并加剧与美国竞争，这有可能将中国在多年新冠病毒疫情遏制措施后与世界的重新接触，转变为与西方孤立的新时代。

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路透社称，中国重返国际舞台受到国家安全焦点的制约。

自 2020 年以来取消实际上关闭边界的大流行清零控制以来，北京最近几个月采取了一系列看似矛盾的外交和商业步骤，这让许多观察家质疑中国动机。其中包括：在与侵略者俄罗斯举行会谈的同时促进乌克兰的和平，向西方领导人铺开红地毯，同时升级对民主台湾的紧张局势，以及在采取被视为扼杀中国商业环境的措施的同时拉拢外国公司首席执行官。

分析人士说，看起来喜忧参半的信息可能是习近平主席重新关注国家安全的结果，而与竞争对手超级大国美国的低谷关系又加强了这种关注。

习近平在去年10 月破天荒地赢得第三个领导任期后的一次讲话中特别提到了国家安全，这是一个涵盖政治、经济、技术和领土争端等问题的广泛概念。他在稍后 3 月全国人民代表大会上发表的讲话更为尖锐：中国的安全正受到美国试图遏制中国崛起的挑战。

自 2012 年上任以来，国家安全一直是习近平最关心的问题之一，但他的前两个任期更多地关注国内问题，例如中国西北部新疆地区的持不同政见者、维权人士和穆斯林族群。

在10 月的演讲中，习近平增加了“外部安全”和“国际安全”，分析人士称，这标志着新的重点是应对外国威胁，即美国。

路透社说，当被问及对这篇报道的一系列问题的回应时，中国外交部表示“不了解情况”。中国外交部官员多次宣称中国是负责任的大国，支持多边主义和全球化，并指责其他国家炒作“中国威胁”。但分析人士表示，中国对安全的痴迷影响了其最近的几项外交举措。

例如，由于中国拒绝谴责其亲密盟友和最大石油供应国莫斯科，中国推动乌克兰和平计划的努力遭到质疑。

上个月，习近平与乌克兰总统泽连斯基举行了自一年多前战争爆发以来的首次通话。虽然这是为了强调北京不偏袒任何一方，然而在中国驻法国大使质疑乌克兰主权后，一些分析人士称这是“损害控制” .

英国智库地缘战略委员会研究员查尔斯·帕顿表示，中国呼吁乌克兰和平与自身与美国的斗争有关

分析人士说，中国试图拉拢美国在欧洲的盟友也是其对抗华盛顿影响力战略的一部分，但取得的成败喜忧参半。

他们提到了上个月习近平与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在中国的会晤。马克龙离开数小时后，北京开始围绕台湾进行军事演习，然而马克龙与习近平的会面，却似乎是一次友好、建设性的会面。这与马克龙被认为在台湾问题上软弱的评论一起，引发了对欧洲之行迎合中国的批评。欧盟官员随后对中国采取了更强硬的立场。

路透社认为，中国强调安全重点也有可能在经济上孤立自己。

在 3 月份在中国举行的两次备受瞩目的商业峰会上，官员们煞费苦心地强调该国在新冠疫情之后对商业开放。但最近几周，中国还通过了范围广泛的反间谍法更新，并对在中国的一些海外公司采取了美国所说的“惩罚性”行动。

美国商会中国政策委员会主席莱斯特罗斯告诉路透社，“中国的安全部队似乎受到了鼓舞，但同时中国寻求吸引更多的外国投资。”

中国外交部官员此前曾表示，北京欢迎遵守中国法律的外国公司。对中国重新开放的乐观情绪非但没有，外国对其资本市场长达数十年的乐观情绪正在崩溃，中国与美国的竞争超过了投资者的担忧。世界最大的对冲基金桥水基金之一的创始人雷·达里奥 (Ray Dalio) 和一位备受瞩目的亲华人士也在其中。

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