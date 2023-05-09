中加互逐外交官：再看庄文浩事件始末

中国/加拿大/庄文浩事件

庄文浩事件引发中国与加拿大互逐外交官，两国关系再现危机。事件起因于加媒揭露，加拿大众议员庄文浩在香港亲属遭中方威胁，且有中国驻加使领馆人员涉入，称全案都被加国情报单位掌握，却没有上报政府与特鲁多，媒体揭露后，加拿大政府作出回应。

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中央社今天引述星岛日报等媒体消息，隶属加拿大保守党的华裔联邦众议员庄文浩（Michael Chong），1971年生于安大略省温莎市（Windsor），父亲是1952年移居加拿大的香港移民，母亲是荷兰移民，两人当时在加国分别担任医师及护士。

2004年，年仅33岁的庄文浩首次当选联邦众议员；2006年并曾担任体育部长及政府间事务部长；2016年5月，庄文浩曾宣布参选保守党党魁，但未当选；目前则担任保守党影子内阁外长，也是众议院加中关系特别委员会副主席。

2021年2月，庄文浩发起议案连署，直指中国对待维吾尔等少数民族的手段是“种族灭绝”行为，获得加拿大众议院以压倒性多数通过。同年3月，加拿大与英国、美国就新疆问题制裁中国后，中国外交部宣布反制措施，庄文浩被列为制裁对象。

根据中方制裁内容，庄文浩被禁止入境中国大陆及香港、澳门，并禁止中国公民及机构与庄文浩进行商业交易或往来。事后，庄文浩在英国广播公司（BBC）中文专访中说：“我视（中国的）制裁为一个荣誉的标记”。

今年5月1日，加拿大环球邮报披露，根据加拿大安全情报局内部文件及知情人士透露，有中国驻加领事官员对庄文浩及其在香港的亲属实施威胁，并指庄文浩在发起上述新疆人权议案后即被中国当局锁定，目的是要透过对付庄文浩“杀一儆百”，阻吓其他人跟进采取反中立场。

此事曝光后，震撼加拿大各界，不但掀起强烈不满及反中情绪，政坛更质疑总理特鲁多（Justin Trudeau）领导的加拿大政府为何不当机立断处理中方人员？且将此事足足隐瞒2年不公布？

中国驻加拿大大使馆则对这项报道发表声明，声称这“纯属别有用心的政治操弄”，中方对此表示强烈不满，坚决反对。

庄文浩4日对此表示，加拿大安全情报局已向他通报这一情况。他在声明中说：“与许多加拿大人一样，我在海外有亲戚。（中国）针对这些亲属得以恐吓和胁迫本土加拿大人，是严重的国家威胁”。

加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）4日表示，已经召见中国驻加拿大大使丛培武，就庄文浩在香港家属遭骚扰等相关指控表达不满，并表示加国正考虑驱逐中国外交官。

中国驻加大使馆则发布新闻稿声称，中国“一贯奉行不干涉别国内政原则”，中方外交领事官员“一向恪守有关国际公约和中加领事协定，依法履职”。加拿大个别政客和媒体“为捞取政治私利和博人眼球，出于意识形态偏见，大肆操弄涉华议题，肆意攻击抹黑中国”。中方对此表示强烈不满和坚决反对，如果加方“执意挑衅，我们坚决奉陪到底”。

中央社报道称，加拿大东部时间5月8日，加国正式宣布中国驻多伦多领事赵巍为“不受欢迎的人”，限期离境。中国方面则在今天上午宣布采取对等反制措施，将加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧列为“不受欢迎的人”。

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