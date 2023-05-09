中国打间谍 对咨询公司展开调查

中国/反间谍调查

中国通过官方媒体暗示，中国国家安全机构正就国内尽职调查行业是否被用于外国间谍活动展开一项全国性调查。该行业的发展主要是为了向在中国的西方企业提供服务。警方突击检查了一些公司办公室，据华尔街日报今天说，这是中国称为保护国家不受外国影响所做努力的一部分。

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据该报署名报道称，中国中央电视台和其他官方新闻机构称，在西方施压中国之际，有的咨询公司对国家安全问题意识淡薄，为了牟取经济利益，频繁游走在法律边缘，收集了军工、经济金融等重点领域的情报信息。中央电视台称，一些国内咨询企业对国家安全造成了危害，“最终沦为境外刺探、收买、套取国家秘密和情报的帮凶”。

以信息为基础的的尽职调查行业对商业交易至关重要，涉及从评估企业兼并到建立供应链等多个领域，而且许多全球知名咨询公司在中国都有业务。然而，为了限制外国对中国影响，中国政府以国家安全的名义加强了对更大范围数据和数字业务活动的控制，包括信息收集的行动，令该行业突然成为重点监管对象。

国际咨询公司在中国的本地业务，如会计和律师事务所，往往在中国依法注册为国内公司，有时与国际品牌只是合同关系。在其他一些情况下，本地咨询公司为外国咨询公司提供商业服务，就像一个国家的律师事务所雇用另一个国家的律师事务所一样。

该报道称，中国警方已经走访了一些公司，还拘留了一些工作人员。有企业管理人士说，这种指控破坏了中国政府吸引新的外国投资的努力。《华尔街日报》上月底报道称，警方就凯盛融英网络中的中国专家姓名询问了其当地员工。

在周一播出的15分钟的调查性报道中，中国中央电视台称，近年来，某些西方国家为实现对华遏制打压战略，窃取中国军事军工、经济金融等重点领域的情报信息活动日渐猖獗。报道指出，“背景复杂”的境外机构，为规避中国法律法规和重点敏感行业监管，借助国内咨询公司等行业，窃取中国重点领域国家秘密和情报。

上述节目着重报道了对该行业中成立于中国、总部设在上海和纽约的凯盛融英(Capvision)的调查。报道称，警方突击检查了凯盛融英在中国几个城市的办公室，报道中讲述了据称违反国家安全法规的活动，并表示正对该公司及其雇员“依法依规进行处理”，但没有说明是否已经采取了任何法律行动。

央视周一的这一节目援引一名现已入狱的前研究人员的话报道，凯盛融英的工作人员提出可以支付额外的咨询费用，在金钱的诱惑下，他提供了前雇主的产品成本和利润率等信息。

报道称，中国政府以前曾警告，可能会采取措施回应美国政府针对中国企业的行动。美国政府的行动包括，阻止某些高价值半导体的贸易；因担心间谍活动而寻求立法封杀TikTok等在线技术；因担心棉花、太阳能电池板组件等产品是用强迫劳动力生产的而对涉及新疆地区的贸易和投资施加限制。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%81%E5%AE%9E%E5%BC%80%E5%B1%95%E4%BA%86%E6%89%93%E5%87%BB%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%92%A8%E8%AF%A2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8A%A8-d58428ce

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