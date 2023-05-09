中国4月份出口下降复苏弱 全球需求低 进口也续跌

根据周二(9日)公布的官方数据显示，中国由于复苏脆弱，4月份出口下降，加上全球需求低迷，中国进口继续下降。四月份，中国与美国的贸易在一年内下降了 11.2%。

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周二公布的这些官方数据显示，世界第二大经济体-中国4 月份的出口下降；由于中国本身复苏脆弱以及受到全球需求低迷的影响，中国进口量也继续下跌。 综合法新社及费加罗报的报道指出；美国和欧洲经济衰退的威胁，加上失控的通货膨胀，都导致了国际对中国产品的需求减弱

在此背景下，根据中国海关的美元单位数据，上个月中国出口同比增长 8.5%，但增速明显低于 3 月份的 14.8%。 然而，这好过于彭博社分析师调查所预期 (8%)。

自 10 月以来一直处于亏损状态后，中国这家亚洲巨头的海外销售连续第二个月取得进展，10月份当时所谓的“零 Covid”政策严重打击了中国的经济。 中国在 12 月取消了大部分严厉的健康限制措施，为经济活动的复苏铺平了道路，不过某些行业的经济活动难以恢复。

据中国海关称，上个月中国的进口继续下降，同比下降了7.9%。

这比 3 月份的 (下降1.4%) 以及由彭博分析师所调查预测的 (下降0.2%) 明显得多。

根据经理人咨询机构Pinpoint Asset Management 的经济学家张志伟(音译)指出，“中国服务业的复苏势头强劲（……），但制造业的活力不那么明显。”，他还说：“进口收缩的部分原因是全球需求放缓，这反过来又影响到中国零部件的进口。”

尽管如此，这个亚洲巨人的贸易顺差在 4 月份达到了 902 亿美元（820 亿欧元），而一个月前为 881 亿美元。 上个月，中国与美国的贸易在一年内下降了 11.2%，与欧盟的贸易下降了-3.5%。 另一方面，据海关称，他们与俄罗斯的贸易增长41.3% ，以及的出口大幅增长，年涨率67.2%。

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