互逐外交官：特鲁多强硬称不会被吓倒

加拿大/中国/互逐外交官

在加拿大星期一驱逐中国驻加拿大一外交官后，中国报复性驱逐加拿大驻上海一名外交官。数小时后，加拿大总理特鲁多做出回应，称加拿大不会屈服，不会被吓到。

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加拿大总理特鲁多周二在中国宣布驱逐加拿大驻上海领事以报复渥太华驱逐一名中国外交官的几个小时后说，"我们不会被吓倒。"

法新社说，特鲁多这位加拿大政府首脑在中国呼吁加拿大停止"无理挑衅 "之后说，“我们决定，我们需要发出一个非常明确的信息，我们不会接受外国干涉，无论他们接下来做出什么选择，我们都不会被吓倒。”

周一，加拿大宣布驱逐驻多伦多的中国外交官赵巍，使两国陷入另一场尖锐的外交危机，北京为此指责渥太华。

几小时后，中国进行了报复，宣布驱逐加拿大驻上海的领事，称这是针对加拿大 "不择手段 "的一个决定，并称中国保留进一步反应的权利。

据特鲁多说，"驱逐一名外交官，宣布一名外国外交官为不受欢迎的人，是一个严肃而重要的步骤。" 特鲁多说，"我们理解这将引来报复，但我们将继续采取一切必要的措施，保护我们加拿大人免受外国干涉或恐吓。"特鲁多还解释说，这一决定显示了加拿大的 "坚定性"。

据法新社，自2018年加拿大当局逮捕中国电信集团华为的一名官员，以及中国为报复而监禁两名加拿大国民以来，北京和渥太华之间的关系一直特别紧张。

虽然这三个人后来都被释放了，但紧张局势一直存在，北京批评渥太华与华盛顿的中国政策保持一致，加拿大当局则经常指责中国进行干涉。

几周来，特鲁多的政府一直面临着越来越大的压力，要求加拿大提高反对北京的声音，北京被指控多次干涉加拿大事务。

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