关系再恶化 中国报复性驱逐加拿大驻上海领事

中国/加拿大/互逐外交官

在渥太华要求一名驻多伦多的中国外交官离开后，中国周二以针锋相对的方式驱逐了一名加拿大驻上海外交官。

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据路透社今天报道称，中国驱逐加拿大外交官，双边关系恶化。

加拿大周一驱逐了中国外交官赵伟，此前一份情报报告指控他试图针对一名批评中国对待其维吾尔族穆斯林少数民族的加拿大议员。加拿大外交部长梅兰妮乔利周一表示，“我们不会容忍任何形式的外国干涉。”

中国外交部在一份公告中称，为回应加拿大的“无理行为”，中国要求加拿大驻上海领事馆领事詹妮弗·林恩·拉隆德在 5 月 13 日之前离开中国。中国外交部还说，中国保留进一步回应的权利。

中国外交部发言人汪文斌 9日在例行记者会上说：“针对加方的无理挑衅，中方采取了相应的报复措施。”并说， “这是绝对公正和必要的。我们敦促加拿大立即停止无理挑衅。”

自 2018 年华为技术公司高管孟晚舟被拘留以及北京随后以间谍罪名逮捕两名加拿大人以来，两国外交紧张局势一直在加剧。上述三人均于 2021 年获释。

去年，北京取消了从贸易公司 Richardson International 和 Viterra 进口加拿大最大作物油菜籽的三年禁令。这些限制是在孟晚舟被捕后实施的，但中国的理由当时是担心害虫。中国也是加拿大钾肥和小麦的主要进口国。

加拿大反间谍机构安全情报局 (CSIS) 于 2021 年撰写了一份关于中国在加拿大的影响力的报告，其中包括有关保守党议员迈克尔·庄及其家人的潜在威胁的信息。CSIS 报告的细节于 5 月 1 日曝光，当时加拿大《环球邮报》报道称，中国在中国寻求有关迈克尔·庄及其家人的信息，并可能是为了“杀鸡儆猴”，以阻止其他人接受反华政府位置。

迈克尔·庄本人批评当局称，“政府做出这个决定不应该花两年的时间。”

但中国表示从未干涉过加拿大的内政，也没有兴趣这样做。中国驻多伦多总领事馆表示，有关迈克尔·庄的报道“没有事实依据，纯属无稽之谈”。

《环球报》援引一位不愿透露姓名的国家安全消息人士的话称，中国外交官赵伟参与收集了有关赵伟的信息，在 2021 年发起了一项成功的动议，宣布中国对待其维吾尔族穆斯林少数民族的种族灭绝。

迈克尔·庄说，他从一家报纸上得知他在香港的家人可能受到威胁，他“深感失望”，并批评特鲁多政府的不作为。自《环球报》报道以来，他多次呼吁将赵伟驱逐。

加拿大总理特鲁多说，他从报纸上得知了这份情报报告，并在周三指责情报机构当时没有将其传递给他。该机构现在已被指示立即传递有关对议会成员及其家人的威胁的信息。

加拿大媒体发表了几篇报道，援引匿名情报来源的话说，中国政府策划了干预加拿大最近两次选举的计划。北京否认了这些指控。

特鲁多曾表示，中国试图干预 2019 年和 2021 年的投票，但这些努力并未改变结果。他已任命一名独立特别调查员调查这些指控。

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