北京曾干预大选疑云下 加拿大与中国互相驱逐外交官

中加关系再交恶

在渥太华要求一名驻多伦多的中国外交官离开后，北京周二以牙还牙驱逐了一名加拿大驻上海外交官。纽约时报对此发表标题为《加拿大与中国互相驱逐外交官》报道称，加拿大和中国爆发了重大外交摩擦。加中两国这起最新外交冲突的主因是，在加拿大有关中国发起影响力试图干预大选的指控正在发酵。

广告 继续浏览后续

周一8日晚间，渥太华当局表示已经宣布一名被指控恐吓和收集加拿大立法者信息的中国外交官为“不受欢迎的人”，并命令他离开。几个小时后，中国表示正采取反制措施，驱逐一名加拿大驻上海领事馆的外交官。

据加拿大外长梅拉妮·乔利（Melanie Joly，又译乔美兰）在一份声明中表示，中国外交官赵巍已被宣布为“不受欢迎的人”。乔利指，这一决定是“在仔细考虑了所有影响因素之后做出的”。她还说：“驻加拿大的外交官已被警告，如果他们从事此类行为，将被遣送回国” ；“我们不会容忍任何形式的外国干涉。”

《纽约时报》写道，近几个月来，有关干预选举的指控震惊了加拿大。加拿大《环球邮报》和加拿大其他知名新闻机构披露了多份遭到泄露的情报报告，指责中国政府及其驻加拿大外交官试图操纵过去两次选举，以确保特鲁多总理的自由党获胜。

据报道，干预行动的目标是阻止保守党获胜，因为中国人认为保守党对中国过于强硬。这些报道引发了一场政治风暴，引起对加拿大的民主是否完好的质疑。中国否认在加拿大有任何影响力运动。

《纽时报道》强调出，《环球邮报》援引一份2021年的绝密文件，称赵巍参与收集有关加拿大保守党国会议员庄文浩及其在香港的家人的信息，目的可能是“杀鸡儆猴”。

2021年，庄文浩发起了一项动议，宣布中国对维吾尔人的待遇为种族灭绝，这激怒了北京。北京随后对庄文浩实施制裁，禁止他进入中国，并禁止中国公民与他开展业务。

同年，加拿大安全情报局一份关于中国可能开展影响力运动的报告中也包括庄文浩面临潜在威胁的信息。

路透社先前在5月2日报道援引庄文浩在一份声明中说：“虽然加拿大安全情报局告知我了一些外国干涉威胁活动，但这些简报没有提供有关此人的任何信息以及对我或我家人的具体威胁。”

庄文浩说，政府应该告知他加拿大安全情报局的报告，进行“恐吓活动”的外交官应该被驱逐出加拿大。

中国驻多伦多领事馆上周发表声明称：“有关说法毫无事实依据，纯属无稽之谈。”

报道说，目前尚不清楚赵巍是否被指定了离境期限。

纽时报道进一步指出，外交驱逐并不常见。2018年，在指控克里姆林宫特工使用神经毒剂毒害66岁的前俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿尤利娅·斯克里帕尔后，加拿大与西方盟友一起驱逐了俄罗斯的外交官。

在加拿大外长宣布有关消息后，庄文浩告诉记者，“政府不应该花了两年时间才做出这个决定。”

但加拿大总理特鲁多表示，他不知道中国外交官针对加拿大立法者的指控。上周庄文浩回应指出，“这是总理领导能力的彻底失败。”

据纽时报道，加拿大此前在3月2日公布的一份独立报告得出的结论是，尽管中国、俄罗斯和伊朗曾试图干预2019年和2021年的选举，但没有对结果造成影响。

目前，加拿大保守党向众议院提交了一项动议，要求特鲁多政府对中国的渗透和干预采取更多防范措施。这项动议获得了其他三个反对党的一致支持。

据加拿大国际广播电台RCI报道称，该动议的要求包括建立外国代理人登记制度；对外国干预加拿大选举的问题展开全国性公开调查；关闭加拿大境内的中国警务站；驱逐所有卷入渗透干预活动的中国外交官。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅