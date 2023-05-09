台湾问题：秦刚指责伯恩斯 暗示希望美国让步

中美就台湾议题交锋

华尔街日报今天9日报道称，中国外长秦刚就他所说的美国政府对台湾的支持指责美国驻华大使伯恩斯，并暗示中方希望美国作出让步，以换取白宫所寻求的改善沟通渠道。美国对此议题的回应，据美国之音报道，美国务院表示，一中政策未变无需修改。

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华尔街日报指出，据中国外交部就周一双方的会见发布的通稿，秦刚称美国一方面讲沟通，同时又触碰中方认为的台湾问题的底线红线，是虚伪的表现。而台湾问题正是美中之间最敏感的问题。

秦刚对美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）说，不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制；不能说一套做一套。

美国和中国之间的敌意不断上升，已导致两国领导人之间的沟通受阻。虽然双方都表示不寻求与对方发生冲突，但到目前为止，两国一直难以就改善关系的前进道路达成一致。

华尔街日报已在上周报道过，美国正寻求建立旨在管理危机的“中美热线”，但这一努力遭到中国抵制。在中国官员看来，这类热线为美国继续在中国的后院进行中方认为具有挑衅性的军事行动提供了掩护。

华尔街日报又指，伯恩斯在一条推文中证实了与秦刚的会晤，并表示，双方讨论了“稳定中美关系以及扩大高层沟通的必要性”。

该报道认为，从某种角度看，鉴于最近美中两国之间的沟通如此有限，秦刚和伯恩斯此次会面可以被视为一个进展迹象。虽然两人以前见过面，但这是秦刚出任中国外交部长以来两人的首次会面。在中方的通稿中，秦刚表示，当务之急是稳定中美关系，防止中美之间出现意外。但如何做，他没有进一步说明。

另据美国之音报道，针对中国外长秦刚8日在北京会晤美驻华大使伯恩斯时，要求美方“正确处理台湾问题，停止继续掏空一个中国原则”的说法，美国国务院副发言人韦丹特·帕特尔（Vedant Patel）同日在华盛顿回应说，美国历任政府已实施40多年的“一个中国政策”至今没有任何改变，因此也“绝对没有”需要修改。

美国之音指出，美国国务院的发言人帕特尔星期一在国务院例行简报中被问到了对此议题的回应。记者问帕特尔：“美国是否认为在此问题上有任何需要修改的东西？”

帕特尔说：“绝对没有。大使私底下传达的和你们见到我本人、国务卿及其他人公开及清楚表达过的，不只是从这个讲台，同时也包括本届行政当局在其他场合说过的，那就是，我们的中国政策没有改变。我们的一个中国政策没有改变，这个政策40多年来都受到《台湾关系法》、三个联合公报及六项保证的指导。”

他还说：“我们一直保持清醒的头脑。我们也将继续与我们在整个印太地区的朋友和盟国站在一起，以推进我们的共同繁荣、安全与价值观。我们不打算改变现状，那从来不是美国的做法，我们也没有意图这么做。”

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