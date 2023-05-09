布林肯声明力促世卫组织邀请台湾以观察员身分与会

世界卫生大会世界卫生大会WHA将于5月21日至30日在日内瓦登场，台湾目前尚未收到邀请函。美国国务卿布林肯5月9日发布声明，力促世界卫生组织邀请台湾以观察员身分与会。他表示，排除台湾不合理，破坏了全球公卫合作及安全。

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中央社报道：布林肯声明表达美国“强烈鼓励”（strongly encourage）世界卫生组织（WHO）邀请台湾以观察员身分出席今年世卫大会WHA的立场，让台湾得以在讨论中提供专业知识。这是布林肯2021年1月上任以来，第3度发表公开声明支持台湾重返世卫大会。

布林肯表示，邀请台湾以观察员身分参与世卫大会WHA，能体现世界卫生组织WHO致力以包容性、“全民均健”（Health for All）方式建立国际卫生合作的精神。

布林肯指出，台湾是全球卫生界相当能干、积极参与且负责任的成员，过去曾以观察员身分受邀参与多届世卫大会WHA。台湾独特的能力与做事方式，包括其公卫专业知识、民主治理及尖端技术，能为世卫大会WHA讨论带来极大价值。他强调：“将台湾排除在全球卓越公卫论坛世卫大会WHA之外是不合理的，并会破坏世界所需的包容性全球公卫合作及安全。”

布林肯称赞台湾是位可靠伙伴、蓬勃民主政体及世上一股良善力量。他承诺，美国会持续支持台湾以观察员身分重返世卫大会WHA，并在联合国体系及国际场域以有意义方式充分参与。

布林肯重申，美国支持台湾参与适宜国际活动，符合以台湾关系法、美中三公报、六项保证为准则的“一中政策”。

世卫大会是世卫组织最高权力机构，每年开会一次，决定世卫组织政策方向。2009年起至2016年，台湾连续8年受邀以观察员身分参与世卫大会；但因中国打压，台湾2017年起已连续6年未能获邀参与。

今年4月19日，七大工业国集团（G7）外长会议联合声明重申台湾海峡和平稳定重要，挺台参与世界卫生大会（WHA）等。台湾卫福部长薛瑞元当时表示，对G7外长会议的联合声明，非常感谢，很高兴有这样机会，看到先进国家可以肯定台湾在医疗卫生的成就。今年台湾的策略打算争取穆斯林国家的公卫支持。

4月26日，台湾卫生福利部长薛瑞元说，还在努力争取，他会亲自率团前往。

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