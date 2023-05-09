徐枣枣冷冻卵子诉讼案今上诉 政策已开放或能赢官司？

中国/计划生育/未婚冷冻卵子

中国未婚的 35 岁女性徐枣枣在北京一家法院今天开始上诉诉讼，她起诉中国首都的一家公立医院拒绝她冻结卵子，徐枣枣认为侵犯了她的权利。此前，中国司法因为她未婚而一审判决医院有权拒绝她。

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就寻求冷冻卵子的中国妇女在北京法院提出上诉事件，路透社今天报道称，自由职业者徐枣枣于 2019 年 11 月首次对北京妇产医院提起诉讼，这是一起具有里程碑意义的中国妇女争取生育权的案件。但现在，居住在广州的徐枣枣发出诉讼上诉之际，中国当局对开放未婚女性生殖技术的态度开始转变。由于中国人口出现六十年来首次下降，中国正在努力遏制出生率下降的趋势，出台可能包括向未婚女子开放冷冻卵子权利。

据徐枣枣对在开庭前对等候在法庭外的一群记者说，“与一审相比，这次我更有希望和信心。” 她更说，“如果我得到我一直希望的准许判决，我会立即动起来，尽快在中国的一家公立医院寻求冷冻卵子。”

路透社说，出于对中国快速老龄化的担忧，政府的政治顾问在 3 月份提出，单身和未婚女性应该能够获得卵子冷冻和体外受精 (IVF) 治疗等服务权利。

至此，中国由于必须结婚的国家生育规定，全国未婚女性很难获得试管婴儿和卵子冷冻技术等生育治疗权利。

由于出生率下降，四川省西南部等省份的一些私人诊所已经开始允许试管受精。生育领域投资者和行业高管表示，在全国范围内放开生育治疗可能会在这个已经是世界上最大的生育服务市场上释放更多需求，并对有限的生育服务造成压力。

据枣枣说：“如果国家从鼓励生育的角度决定允许单身女性冷冻卵子，这肯定有助于单身女性生育孩子。”

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