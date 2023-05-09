《新苏黎世报》：中国以双重战略应对德国：笼络和惩罚

中国外长秦刚周二访问柏林，和德国外长贝尔伯克举行了会晤，受到德语媒体多方关注。

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由于上次贝尔伯克在中国会晤秦刚时，秦刚拒绝“说教”，德国电视一台因此戏称秦刚访问柏林是来访问“说教者”。

N-TV电视台发现，在贝尔伯克和中国之间继续存在明显分歧。在贝尔伯克对乌克兰战争采用严厉措辞的同时，中国外长语调模糊。双方在评估战争方面继续存在很大分歧。而制裁问题更是引发了激烈言辞。秦刚警告欧盟，“不要把对中国公司的制裁作为对俄罗斯新制裁计划的一部分。”否则，中国“将做出严厉反应，以捍卫我们国家和我们公司的合法利益。”

《法兰克福汇报》报道说，周一，德国自民党籍财政部长林德纳取消了原定于本周的中国之行，因为吃了中国的闭门羹。秦刚在柏林就此事做了回应。秦刚表示，“我们当然欢迎林德纳先生”，并为此做了大量的准备工作，但不巧的是，中国财政部长在别的地方有事儿，所以会议不得不推迟。不过，中国政府“希望尽快欢迎林德纳来中国”。

《法兰克福汇报》表示，目前尚不清楚取消访问是否与中国和林德纳及其自民党的关系有关。今年3月，自民党籍研究部长斯塔克-瓦青格访问台湾，引起北京不满。而林德纳本人最近也批评中国在俄乌战争问题上的立场，并主张公开解决人权问题。

《新苏黎世报》发现，秦刚和贝尔伯克的会晤使双方的阵线更僵硬。尽管他和贝尔伯克之间的关系比在北京时更加平和，但实际上继续保持距离。而德国财长林德娜却吃了中国的闭门羹。只是在谈到林德纳时，秦刚的面容才有所缓和。但他很快又回到他的角色里，以坚毅的面容陈述了中国对世界做出的贡献。在对待德国方面，中国现在采取的是双重战略：笼络和惩罚。

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