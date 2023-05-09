秦刚到访德国陷乌战争议 德国批中国站在俄罗斯一边的“中立”

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德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克9日呼吁中国在乌克兰冲突中采取明确的立场，并批评中国的中立等同于站在俄罗斯侵略者一边的中立。

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中国外交部长秦刚周二在柏林警告说，中国将对欧盟可能针对中国公司与俄罗斯的所谓援俄贸易进行的制裁展开 "报复"。而他的德国同行则批评北京在俄罗斯侵略乌克兰战争争端中声称的中立。

贝尔博克在柏林与她的中国同行秦刚一起举行的新闻发布会上警告说："中立就等于站在侵略者一边"。"这位德国部长敦促说："如果中国决定，它可以在结束乌克兰战争方面发挥重要作用。

据中国外长秦刚警告称，"中国和俄罗斯公司有正常的关系，有合作。这种正常的合作不应该受到欧洲可能的制裁的影响"。

法新社说，欧盟委员会周五向欧盟成员国提交了针对俄罗斯的第11套制裁措施，旨在防止规避欧盟制裁。欧盟称，新的制裁"目的是防止被禁止出口到俄罗斯的货物进入俄罗斯的军事综合体。" 根据法新社看到的一份文件，委员会的提案首次针对被指控向俄罗斯转口敏感货物的八家中国和香港公司。

布鲁塞尔的两位外交人士表示，成员国代表将于周三在布鲁塞尔讨论对俄罗斯的第11套制裁方案，并需要召开几次会议才能通过，因为该提案的技术性很强。

这位外交人士说，欧盟希望给自己提供打击规避其制裁的手段，并试图劝阻外国公司和第三国帮助俄罗斯，向其再出口可被俄罗斯军工企业使用的货物，特别是半导体和集成电路

中国外长称，"中国将做出必要的回应，坚决保护中国公司的合法利益。"秦刚警告说，中国 "坚决 "反对制裁。

贝尔博克呼吁中国在乌克兰冲突问题上采取明确的立场，她说，中立就等于站在侵略者俄罗斯一边。德国外长称，"中立意味着站在侵略者一边，"这位德国部长说，"中国可以，如果它决定，在结束战争方面发挥重要作用。"

法新社说，中国在乌克兰冲突中以中立的对话者自居，尽管中国与俄罗斯很接近。

中国在2月份发布了一份概述中国立场的12点文件，包括敦促莫斯科和基辅举行会谈。4月底，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基进行了预期的电话交谈，这是自2022年2月24日俄罗斯开始在乌克兰发动侵略进攻以来的第一次。

据中国外交部长秦刚周二在柏林表示，中国将 "很快派一名欧洲事务特别代表前往乌克兰"。"该代表还将访问其他欧洲国家。"秦刚保证中国 "继续倡导 "俄罗斯和乌克兰之间的谈判。

德国是中国外长本周欧洲之行的第一站。秦刚还将访问法国和挪威。

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