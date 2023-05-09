邓聿文出书解析习近平 书名：“不合时宜的人民领袖”

中国/习近平/邓聿文

著名中国问题专家邓聿文的新书“不合时宜的人民领袖：习近平研究”即将在台湾出版，其中全面且深入地解释了中国党政军最高领导人习近平权力崛起的逻辑框架，并预测了习政权和中共的未来。

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据中央社今天报道称，著名中国问题专家邓聿文的新书“不合时宜的人民领袖：习近平研究”预计10日上市，由秀威资讯出版公司旗下独立作家出版社出版。

邓聿文在自序中表示，除了北朝鲜，习政权是当前全球“唯一的货真价实的极权政权”，具有过去极权统治不曾具备的数位科技极权功能，对自由世界构成巨大挑战，而为何进入21世纪的今天，极权统治在中国复活，正是本书要解答的问题。

该报道称，邓聿文曾为中共中央党校刊物学习时报副编审，为编制外聘用人员；2013年3月因刊登于英国金融时报的“中国应该抛弃朝鲜”评论文章而被解聘。2018年举家赴美。

据这位专家分析，习近平虽在中共20大如愿以偿获得了中共书记第三个任期，但“有权而无威”，权威根本不足以支撑权力，所以他的权力本质上是脆弱的，随时可能遭遇某种重大挑战。

中央社引述黎安友的推荐序指出，这本书显示了为什么经常在 “纽约时报”、“金融时报”和其他主流媒体中文网发表评论的邓聿文能成为世界上最受尊敬的中国大陆事务独立分析家之一；他的分析基于对事实的深入了解，细致入微、清晰明了，分析当代中国的眼光比其他论者都更深远。

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