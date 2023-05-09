领英将关闭中国求职应用 公司裁员716人

科技

中美 – 微软公司旗下聚焦于商业专业人士的社交媒体网络领英（LinkedIn）5月8日表示，将裁员 716 人，同时称将关闭中国的求职应用服务。在最新的业务调整后，领英称，由于激烈的竞争和充满挑战的宏观经济环境，它将停止中国的求职应用服务，目前仅存的应用程序InCareers也将于8月9日下线。

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大多数美国互联网跨国公司（Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 等）在中国被封锁已久，未能遵守严格的当地法规，而且始终没有清晰的轮廓。 科技巨头被迫以社会稳定的名义屏蔽所有不需要的内容和被认为具有政治敏感性的在线话题。 近年来，领英LinkedIn 因删除持不同政见者的账户并从其页面上删除政治敏感内容而受到抨击。

近几个月来，科技行业出现了多次裁员：亚马逊裁员 27,000 人，美国社交媒体公司Meta（Facebook 和 Instagram 的母公司）裁员 21,000 人，以搜索引擎闻名的美国知名科技公司谷歌（Google）成立的一家新公司Alphabet（谷歌的母公司）裁员 12,000 人。 微软在 2016 年以 260 亿美元（240 亿欧元）的价格收购了 LinkedIn，而微软则在 1 月份宣布裁员 10,000 人。

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