中方促南韩人权组织撤回颁奖予邹幸彤 遭拒绝

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中国驻南韩光洲总领事张承刚到访韩国最大的人权组织「光州518纪念基金会」，要求对方重新考虑向香港前支联会副主席邹幸彤颁发年度人权奖的决定，但遭拒绝。

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这并非中国官员首次干预人权奖的颁发，但亲身到相关组织表达反对意见的，则较为罕见。例如在香港已有二十多年历史的香港人权新闻奖，2022年颁奖礼举行在即时决定暂停，余下作为主办单位的香港外国记者会主席瑞凯德（Keith Richburg）承认，取消「人权新闻奖」前与中国外交部视像会面并告知决定。在此决定前，另外两个主办组织先后退出，而部分得奖者因为国安相关问题而被排除在名单之外，导致外国记者会部分执行委员辞职以示抗议。其后，该人权奖改由美国一间大学接办。

根据南韩英文传媒《韩国时报》（The Korean Times）报道，周一(8日)向基金会负责人表达反对颁奖予邹幸彤的中国驻光洲领事馆官员共有三人，包括总领事张承刚在内。他们表示，邹幸彤是罪犯，参与的暴力抗议活动对中国造成损害，促请基金会重新考虑颁奖的决定，指向她颁奖可能导致中国人对光州的印象变得负面，对光州和中国友好关系造成障碍。

邹幸彤是现已解散，但在过去三十年每年举办六四烛光悼念晚会的支联会的副主席，因参与未经批准集会和拒绝应警方国安处要求而提文资料被判刑，现与支联会及另外两名正副主席同被控香港国安法下的勾结外国势力罪，但没有任何一条控罪涉及暴力。

报道指，基金会已拒绝应中方要求撤回奖项，认为一国政府不应干预私人机构的决定。该会会长元善锡(Won Sun-seok音译)指出，一国政府应该尊重私人机构就其对人权的评价以至颁奖决定，该奖项亦非表达对中国制度的不满，期望中国政府不要对奖项反应过敏。

邹幸彤上周二(2日)获选为「2023年光州人权奖」得主，是首次有香港人获此奖项，但由于她仍在狱中还柙候审，报道预料其代表将会出席于下周四（18日）举行的颁奖礼，代她领奖。

人权奖的评审委员会以「民主运动和民主抗争的人权律师」来形容邹幸彤，又指颁奖予她，是给予全世界人权活动人士和公民勇气及希望。

「光州518纪念基金会」於1994年成立，目的是纪念1980年5月18日的「光州事件」，目前是南韩最大规模的人权组织，在2000年开始设立「光州人权奖」，纪念光州民主运动的精神，并表彰为人权与和平而奋斗的人。邹幸彤获颁今年的「光州人权奖」，评审委员会形容她为纪念1989年六四屠城遇难者举行的烛光悼念活动，赞扬她作为一名人权律师，一直在抵抗香港政府的反民主和反人权行为，她已成为每个渴望民主的人的象徵人物；即使在被拘留期间，也继续对压迫香港人的制度抗争，给予世界各地渴望民主社会的人权活动家和公民，带来勇气和希望。

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