习近平要青年人自找苦吃惹疑

习近平与中国青年

中国官媒央视近日报道，中共总书记习近平给一所大学的青年学生回信鼓励他们“自找苦吃”，官媒还夸赞习近平回首自己的青年时代：“我对自己的首要要求就是‘自找苦吃’”。

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习近平又在回忆自己的文革时代，梁家河时光，且不说毛泽东强加于中国几千万青年的那段“上山下乡”时光没有半点荣耀，要求今天的中国青年们去“自找苦吃”，习近平使用这个词本身就引起质疑。

有分析说，有句成语叫“自讨苦吃”，“自找苦吃”可能是习的发明，大概还是受了毛的某种影响，比如文革时代毛泽东说他赞成一不怕苦二不怕死这样的口号，有鼓励愚忠，为了保卫他“敢上刀山，敢下火海”的用意。

“自找苦吃”，就是俗话所说的“自己找的”，“活该”、“自作自受”一类，习把这样一句讽刺语，至少没有多少褒义，拿来要求至少还多少对未来抱着一点希望的今天的青年，对他自己也许是创新，但会让一般的青年人怎么去想呢|

文革时，中国经济濒临破产边缘，城市青年无法就业，毛想出绝招，让他们上山下乡，但毛没有说这是让他们去“自找苦吃”，而是说农村如何如何好，农村是“广阔天地，大有作为。”一代生龙活虎的青年该就业的无法就业，该继续学业的无大学可上，文革结束了，大多数知青的青春被耽误了，回城后一生游离在社会边缘，那段生活给他们留下了永远擦不去的伤痕。

但也有官方宣传的所谓“青春无悔”的极少数人，以为自己那段时间在农村锻炼了意志，返城后“乘风万里”。习近平是这一极少数中的极少数，毛死亡后，文革终结，其父习仲勋复出，作为太子党，他在祖荫蔽护下得以“步步高升”，他这条路不是靠什么“自找苦吃”走出来的。

习近平让青年人“自找苦吃”引起不少反感。时评人蔡慎坤发推评论说：“从来没有哪一个国家的总统或总理号召年轻人要自找苦吃，即使在毛时代，他也会讨好年轻人“你们是早上八九点钟的太阳”，在全球化时代，信息传播越来越快捷，越来越透明，要年轻人自找苦吃是对年轻人的蔑视，不可思议的是，党媒为之大唱赞歌上上下下为之喝彩，放着好好的安稳日子不过，偏要让年轻人自找苦吃，这是一种什么居心？要把这个年轻人带向何处？“

也有分析认为，现在的青年人已经谈不上“岁月静好”了，三年清零的后果一个个浮现，今天，千万大学毕业生出路艰难，青年失业率逼近百分之二十，房市泡沫正在破，前两年李克强为了活跃经济提出的“摆地摊”遭遇习近平抵制，现在也被李强高高捧了出来。前总理说摆地摊，是为了接地气，兴旺经济，如今这摆地摊，让人看起来真有点各自谋生去的末路感。

中国国富，民不富，所谓脱贫也是宣传，纽约时报近日的报道质疑，“为什么中国互联网上‘没有穷人？’”如果真的全都脱贫了，李克强说的六亿中国人月收入低于1000元人民币不存在了，审查官们就不需要忙得删不过来了。

有网友说，“毛那时候说’世界是我们的’，我们还傻高兴。习近平自己不要接班人，政治局常委全是一色的老同志，他给青年人给不出希望，却给他们出了一个‘自找苦吃’的点子，这就是中国梦啊中国梦？”

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