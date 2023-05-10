亲京港媒连日批「无国界记者」干涉中港事务 RSF称不惧后续可能打压

香港/无国界记者

在香港的亲北京媒体连日批评关注新闻自由的「无国界记者」(RSF)，指该组织「假借新闻自由之名，从事危害国家安全丶破坏香港繁荣稳定的勾当」。该组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）否认有关指控，亦不担忧有关抨击会是官方打压的先兆，强调会继续关注正被北京领导人逐渐摧毁的香港新闻自由以至各地言论自由情况。

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由北京驻港联络办公室拥有的香港大公文汇传媒集团，一连三日发文批评每年发表新闻自由指数的「无国界记者」。集团的《大公报》前(8日)天在社评旁的专栏以《中情局打手》为题，指RSF诏这个「所谓『非政府组织』」是美国政府一手扶植的，实际上是「中情局豢养的其中一个政治打手」。美国以抹黑《港区国安法》打压香港，无国界记者组织便「编造」指数作配合。

香港在RSF的世界新闻自由指数排名，由最高的18位(2002年排名)，到过去十多年在50位前起跌，近年则拾级而下，去年更跌至谷低，在180个国家或地区中排名148位，今年回升8位，但仍处「艰难」组别；而作为香港主权国的中国，排名跌至「尾二」。

属同一集团的《文汇报》在接下来的两天继续抨击RSF，当中以昨天的规模最大，共有占半版的两篇报道，再加社评。

在昨日以调查报道为名的文章中，该报以「无国界记者」过去的一些争取新闻自由和争取释放因新闻自由而被捕人士为据，例如争取释放壹传媒创许人黎智英，指该组织以「所谓『新闻自由』大做文章，并不断插手香港的内务问题」；当该组织的谘询委员与黎智英的外国律师团成员有所重叠的「秘密」被揭穿后，便把香港的新闻自由排名急降至148名作为「报复」。另一篇特稿则以一些於2002年至05年间发表的报道来指证「无国界记者」的部分项目带有政治目的，例证之一是2005年的《梅纳德档案》（El expediente Robert Menard），「踢爆「RSF」接受美国中央情报局（FBI）(记者按: 中情局的英文简称应为CIA)的资助後长期针对古巴。」

该报的社评更直指，「无国界记者组织评判香港新闻自由，实质上就是要抹黑攻击香港国安法丶干预香港事务和中国内政。」指该组织在2019年反修例风波中「上蹿下跳，煽风点火」；在香港国安法实施后，又「假借新闻自由之名，从事危害国家安全丶破坏香港繁荣稳定的勾当」。社评总结，国安法实施后，香港社会安定，市民的自由权利得到更好保障。

到了今天，《文汇》则以报道两个亲北京和建制的传媒组织的声明来继续批评RSF，报道引述声明指，「无国界记者组织」的新闻自由指数「肆意抹黑香港」，又指该指数黑箱作业，没有公信力。

无国界记者指报道是抹黑 无惧打压

位处台湾的「无国界记者」东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）接受本台电话访时表示，对被亲中媒体点名抹黑表示「荣幸」，亦对报章提及世界新闻自由指数感到高兴。

他强调，该组织十分公开，财政来源等资料均可在他们的年报中找到，其工作亦不受任何政府影响。而报道引述的都是二十年前丶后来被指错误的报道，并无其他佐证。至于该报指RSF去年4月接受台湾民进党当局的50万美金捐助，以在乌克兰设立媒体自由中心一事，艾玮昂承认，RSF有些项目曾接收与政府有关连的组织的资助，但都是公开的，他不认为有问题。

他又说，019年社会事件后，RSF的涉港活动较为活跃，那是因为中港的新闻自由均在下滑，特别是北京领导人习近平「耐着性子地」(patiently)摧毁香港的新闻自由，该组织自然要频频发声。他强调，日後会继续关注香港以至全球有关新闻自由的事务。

对于亲北京传媒大肆抨击後多会尾随港府打击行动，艾玮昂表示，未感忧虑，这不是因为该组织和他都不在港以致港府奈合不得他们，因为《港区国安法》有条文订明，香港以外的言行均受该法例管辖，他亦可以被针对，但这不会改变「无国界记者」在香港以至全球的角色。

香港多个公民社会组织或个人在被《文汇》和《大公》大肆抨击后，被当局以不同法例处理，部分组织其后解散，部分人离港，当中包括民间人权阵线丶香港教育专业人员协会丶香港职工会联盟丶香港市民支援爱国民主运动联合会。

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