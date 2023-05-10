华尔街日报：世界工厂中国终遇劲敌 印度卯劲赶上

中印竞争

华尔街日报10日报道称，西方公司正急切寻找世界工厂中国的替代市场，这一战略被普遍称为“中国加一”。而印度正全力试图成为这个“加一”。据世银数据，2021年印度制造业出口几乎只有中国的十分之一，却超过了除墨西哥和越南之外的所有其他新兴市场。

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该报道说，只有印度拥有与中国相当的劳动力和国内市场规模。根据联合国的数据，印度可能成为世界人口最多的国家。西方政府将民主国家印度视为理想的合作伙伴，印度政府也已采取行动使其商业环境较以往更为友好。

华日指出，印度大环境正发生变化的迹象，在泰米尔纳德邦南部斯里佩鲁姆布杜尔的庞大工业园中可见一斑。外国制造商很早就开始在那里为印度市场大举生产汽车和家电。现在，制造太阳能电池板、风力涡轮机、玩具和鞋类等各种产品的跨国公司也加入这一行列，它们都在寻找中国的替代者。

举例而言，2021年，全球最大的风力涡轮机制造商之一丹麦维斯塔斯（Vestas）在斯里佩鲁姆布杜尔新建了两家工厂。报道引述负责监督该扩张的 Vestas Assembly India 高级主管 Charles McCall 表示，这同时也旨在加大多元化，降低对中国的依赖，特别是中国政府在疫情期间实行动态清零政策导致多次封控后。维斯塔斯在该地区的大部分生产位于中国。McCall 称：“我们不想把所有鸡蛋都放在中国这一个篮子里。”

华日续指，在全球制造业中，中国仍高居霸主地位；这一地位是在中国2001年加入世贸组织后跨国公司蜂拥而至时得以巩固的。但越来越多的因素已促使企业寻求后备方案。首先是中国劳动力成本上升以及来自中国政府的技术转让压力。其次是美国总统特朗普 2018年对进口自中国的商品征收关税的措施、中国2020年至去年的抗疫封控，以及现在西方政府推动与中国经济脱钩的局面。

许多国家都在争取成为“中国加一”战略的那个“加一”，越南、墨西哥、泰国和马来西亚的竞争尤为激烈。

但印度仍必须克服一些根深蒂固的问题，据华日表示，以前受这些问题影响，令印度在全球供应链中只是一个小角色。该国大部分劳动力仍然贫困且缺乏技能，基础设施不发达，包括法规在内的营商环境可能也比较繁杂。相对于印度的经济规模，制造业仍然很小。

尽管如此，印度目前正在取得进步。2014年，印度总理莫迪推出了“印度制造”行动，旨在促进制造业的发展。印度已经将许多政府服务数字化，并加快了铁路、机场、集装箱港口和发电设施的建设。

印度这一雄心得到苹果公司的支持，该公司决定大幅扩大印度制造的iPhone，甚至包括最先进的机型。要论对于印度会成为下一个中国的押注，华日认为，苹果公司的行动在企业界最具代表性。

报道援引世界银行的数据显示，印度2021年的制造业出口几乎只有中国的十分之一，却超过了除墨西哥和越南之外的所有其他新兴市场。

另外，电子产品已经成为增幅最大的一个领域，自 2018 年以来，该领域的出口增长了两倍，在截至3月的一年中达到 230 亿美元。据央行数据，从2020年到2022年，外商来印直接投资平均每年为420亿美元，在十年间增加了一倍。

华日报道还提到，自从去年中国在俄罗斯入侵乌克兰前夕宣布中俄友谊“无上限”以来，美国及其盟友已加大力度减少对中国的依赖。美国财政部长耶伦2月份访问印度时表示，通过“友岸外包”，美国正“加强与许多值得信赖的贸易伙伴的整合，包括印度”。

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