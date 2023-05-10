各界悼念在乌克兰遇害的记者阿尔曼·索尔丁 法国反恐检察官展开"战争罪"调查

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法国记者阿尔曼·索尔丁在乌克兰的一次火箭弹袭击中丧生，法国媒体、政界及社会各界周三纷纷悼念这位战地记者，赞扬他的勇气和才华。联合国教科文组织谴责法新社记者阿尔曼·索尔丁在乌克兰遇害事件；法国反恐检察官办公室宣布已展开"战争罪"调查。

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法新社报道，法国反恐检察官办公室周三宣布，已责成打击危害人类罪中央办公厅展开战争罪调查，旨在对记者阿尔曼·索尔丁死亡的具体情况展开调查。

法国国民议会周二夜间的会议以及周三法国参院的会议，都为记者阿尔曼·索尔丁默哀悼念。

法国总理博尔纳表示：“他之所以倒下，是因为他坚信新闻报道责任重大，不会屈服于任何势力。”法国总理说，“新闻事业和新闻自由对我们的国民和民主至关重要”。

英国首相里苏纳克通过他的发言人表示，“阿尔曼是一位才华横溢、勇敢的记者”，苏纳克并称赞他以激情“照亮了这场黑暗的战争”。

乌克兰文化部长亚历山大·特卡琴科Oleksandr Tkachenko则感谢阿尔曼的勇气 。

周二下午，32岁的法新社驻乌克兰摄影记者阿尔曼·索尔丁 (Arman Soldin) 在乌克兰东部被围困的巴赫穆特 (Bakhmout) 镇附近遭到俄罗斯火箭弹袭击身亡。

阿尔曼遇袭的顿涅茨克地区州长帕夫洛·基里连科 (Pavlo Kirilenko)表示， “感谢所有冒着生命危险讲述真相的人”。

法新社社长法布里斯·弗里斯表示，“整个机构都因失去阿尔曼而悲痛欲绝”，“他的死亡提醒人们关注每天报道乌克兰冲突的记者所面临的风险与危险。”

致力于保护记者安全的联合国教科文组织谴责了法新社记者阿尔曼·索尔丁在乌克兰东部遇害的事件。

总部位于法国巴黎的机构的总干事奥黛丽·阿祖莱呼吁对该案件进行调查，以确定该记者的死因。

她在一份声明中指出，“我再次呼吁尊重国际人道主义法，包括联合国安理会在2015年出台的关于在冲突局势中保护记者、媒体专业人员和相关人员的第2222号决议。”

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