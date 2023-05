岸田文雄将登上"时代杂志"封面 内文称日本希望在全球扮演更坚定角色

日本/美国/政治/亚太

美国时代杂志(TIME)官方推特5月10日周三发文,公布关于日本首相岸田文雄的独家报导,并且张贴岸田将登上时代杂志5月号22至29日刊封面的照片。时代杂志发表题为"岸田正让曾经是和平主义的日本在全球扮演更坚定角色"的独家报导。

中央社报道,时代杂志独家报道题为:"首相岸田文雄正让曾经是和平主义的日本,在全球舞台上扮演更坚定角色"(Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage)。这篇文章也刊登一张照片,显示岸田文雄将登上时代杂志5月号22至29日刊封面。日本读卖新闻也指出,时代杂志网络版报导岸田将登上该期封面。

该期封面上写道"日本的选择-首相岸田文雄想要摒弃数十年来的和平主义,并使他的国家成为真正的军事强国"。

文中写道,白宫热切希望具有影响力的伙伴,制衡中国日益增长的影响力,岸田文雄受此鼓舞,已开始着手让世界第三大经济体日本,拥有与自身匹配的军事力量,重返全球大国角色。

此外,文章也提及,东京虽然离乌克兰首都基辅5000英里之远,但乌克兰战争已使日本警觉到,自身正面临一个更危险的世界,尤其是日本仍与俄罗斯因陆海领土争端而纠缠,朝鲜则时常发射弹道导弹越过日本上空。

文章提到,更令日本担心的是,中国始终没有放弃武力犯台,"专制的中国国家主席习近平一再誓言要收复台湾"。

而日本首相岸田文雄周三在东京接受专访时重申台湾海峡和平的重要性,强调不仅对日本而言,对整个世界而言这都是重要问题。

日经亚洲(Nikkei Asian)报导,岸田文雄表示:"台湾海峡和平稳定不只对我国而言利害攸关,对整个国际社会而言也是如此。我们的立场向来是台湾问题应该透过对话和平解决,我相信七国集团(G7)在这一点上立场一致。"

岸田在G7峰会前在西部广岛巿(Hiroshima)表示,各国领导人将会要求北京以身为国际社会负责任的一员而行动,透过建设性对话推动开展稳定的国际关系。

岸田并表示,他将会致力寻求亚洲其他国家谅解日本在安全上采取更稳健态势。他说:"日本周边的安全环境变得更加复杂。朝鲜正以远高于以往任何时候的频率进行导弹试射。南海和东海也都出现想以武力改变现状的企图。"

