德国政府确认授权中国集团入股德国汉堡港码头

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德国政府5月10日周三在经过第二次审查后确认，授予一家中国集团入股德国汉堡集装箱码头股份授权。

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法新社报道，德国总理朔尔茨政府周三在一份声明中表示， “2022年10月31日的政府决定，将出让股权限制在"低于25%"以下，这一决定没有修改”。

德国已于2022年10月底决定，批准中国远洋集团对德国第一商业港口汉堡港码头进行有争议的投资。为了平息包括政府内部人士在内的反对者声浪，出售的股份被限制在24.9%。

但该集装箱码头被德国负责计算机安全的独立机构BSI定为“关键基础设施”，股权销售因此被德国经济部冻结。

"关键基础设施"这种分类特别要求加强对外国资产的监控。德国经济部在4月份宣布将对投资授权进行再次审查。

德国政府周三宣布授予一家中国集团入股德国汉堡集装箱码头股份授权，但没有详细说明最终批准的原因。

法新社称，作为前汉堡市长的总理朔尔茨 (Olaf Scholz)， 不顾政府某些成员，如绿党的副总理罗伯特·哈贝克等人的反对，特别为中国投资予以庇护。

汉堡是德国第一大商业港口，也是欧洲第三大商业港口，仅次于荷兰鹿特丹和比利时安特卫普。

而作为德国主要的经济伙伴和强大的汽车行业的重要市场，中国长期以来受到柏林"另眼相待"，尽管德国在最近一年多时间里对华态度趋于强硬。

德国环境部长主张对北京采取更加强硬的态度，指中国对台湾的不断威胁以及对打压新疆维吾尔人。

德国政府强调，德国与欧盟的中国原则保持一致，即“降低其经济对中国的依赖所带来的风险”，但不会与巨大中国市场“脱钩”。

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