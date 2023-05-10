欧盟对俄制裁，中国外长：中俄企业间正常合作不应受影响

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自2022年初俄罗斯入侵乌克兰以来，西方国家一直担忧北京向俄罗斯提供政治和物质支持。欧盟目前正在考虑对向俄罗斯军火工业供应关键零部件的公司实施制裁。在与中国外长秦刚于柏林会晤后，德国外长贝尔伯克向中方强调了这一点，同时指出，如果中国愿意，那么中国一定能在结束战争这一点上起到重要的作用。点击以下内文视频，了解详情。

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德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克表示，欧盟正在研究有针对性的措施，以确保俄罗斯不会获得受制裁的、与战争相关的军民两用商品，同时希望包括中国在内的所有国家都对各自的公司采取相应行动，（不卷入与受制裁货品相关的交易当中）。

01:46 德国外长贝尔伯克 © Reuters

秦刚表示：“中方不向冲突的地区和冲突的相关方出售武器，对于军民两用物项的出口，我们也是依法依规，审慎地处理。中国和俄罗斯的企业之间有着正常的交往与合作，这种正常的交往与合作不应该受到影响。我们坚决反对有的国家，有的国家集团以自己的所谓的法律对别国，包括对中国实施长臂管辖和单边的制裁。如果是这样的话，中方也将做出必要的反应，坚决维护中国企业的正当的权益和合法的利益”。

02:09 中国外长秦刚，摄于2023年5月9日 © Reuters

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