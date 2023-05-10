秦刚欲拉拢欧洲 法德外长接力敲打

中国-欧洲-乌克兰

法国外交和欧洲事务部长科隆纳2023年5月10日与中国外长秦刚在巴黎外交部官邸奥赛宫会晤。科隆纳敦促中国利用其与俄罗斯的关系，说服克里姆林宫，"俄罗斯正处于僵局之中......并回归理性"。

乌克兰战争阴影笼罩着中国外长秦刚欧洲之行，周三，秦刚从柏林抵达巴黎访问前几小时，法国外长科隆纳已经给两人的会谈定调：中国必须让俄罗斯清楚，它已陷入僵局。几小时后，科隆纳对秦刚重申，北京应该努力说服俄罗斯，全面遵守联合国宪章。

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秦刚此行，纽约时报分析称，旨在“试图拉拢欧洲领导人”，他们可以和北京做生意，不过，中国与俄罗斯“无止境”的伙伴关系成了拉拢欧洲的障碍。

秦刚在柏林与德国外长贝尔伯克会谈后，后者则在联合新闻会上强硬地表示：中国在乌克兰战争中保持中立，就是站在俄罗斯一边。贝尔伯克说，北京可以做更多的事情来帮助结束这场战争。

秦刚紧接着访问法国，一些分析人士预料气氛应比柏林轻松，但是，在秦刚抵法前几小时，法国外长科隆纳在德国外长贝尔伯克出席的情况下，明确地表示了法国的意图，她说，“中国有必要利用其与俄罗斯的关系，让俄罗斯明白它已陷入僵局，并敦促俄罗斯恢复理智。”

科隆纳是在法国内阁会议期间，而且是在德国外长出席的情况下做出上述表态的，因此显得很不一般，也显示出这是欧盟层面的基调。

中国一直把维护领土和主权完整作为对外关系的首要原则，那么，科隆纳对症下药，“我们一直等待着中国参与维护国际秩序的基本原则。”包括“国家主权”、“领土完整”、“合法自卫”。

乌克兰国家的主权正在遭践踏，领土完整被迫害，乌克兰正在全力自卫。这是多么简单而明确的逻辑，一点都不像北京说的“乌克兰问题高度复杂”。

周二尖锐地批评中国保持中立就是站在侵略者一边的德国外长贝尔伯克则表示：“中国如果下了决心，在结束这场战争方面可以起到重要作用。”

秦刚来欧洲，拉拢欧洲，想避开乌克兰话题看来根本不可能，只能拿出一套老话为自己辩护：“中国不是冲突制造者，也不是冲突参与方”，“乌克兰问题高度复杂”，中国是“和平的倡导者，和谈的推动者”。

在西方舆论看来，与侵略者维持如此高度亲密的关系，还要声称自己是“中立”的，这是匪夷所思的。而且，明明是俄罗斯侵略乌克兰，中国却用“冲突制造者”这样模棱两可的语言含糊其辞，至今不肯谴责俄罗斯一句，也让欧洲无法理解。

从德法外长清晰无误的表述来看，欧洲已经难以容忍中国在乌克兰问题上“首鼠两端”，或者用一位网名的话说“耍花招”了。

秦刚在欧洲陷于北京难于自圆其说的陷阱，处境比较尴尬，尽管中国官方微信公众号“补一刀”称，“秦刚欧洲首站，留下的这几个印象很深刻”。这更像是自说自话，向国内舆论交代。

补一刀也不能不提德国外长暗示中国“假中立”那句话，只是愤愤不平：“但连别国保持中立都不允许？蛮横了点吧。”

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