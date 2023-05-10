美墨边境吃紧 中国冒死偷渡者暴增

中国人“走线”偷渡美国

从拉美“走线”，从墨美边境“翻墙”，谁也不会想到，在这数十万逼近美国甚至已经进入美国的偷渡大潮中，中国人暴增，为近三十年罕见。

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在这个星期三，害怕大批非法移民蜂拥而至的美国当局，在美墨边境部署超过24000名边警，并通过更加苛刻的难民申请法令。美国如此大动干戈，理由很简单，美国将要取消新冠大流行期间限制申请难民的一道禁令，除非发生意外，这一被称之为“第42条”禁令应在周四凌晨华盛顿时间23点59分失效。

2020年启动的“第42号”禁令，使得在美国申请成为难民几乎不可能，同时使得当局以防止大流行的名义可随时向墨西哥驱逐偷渡者。拜登政府现在面临着真正的考验，华盛顿当局担心无数移民涌向墨西哥边境，美国边境城市正经受着空前的压力，拜登担心“一段时间出现混沌”。

根据法新社报道，大批来自拉丁美洲，甚至中国、俄罗斯以及土耳其准备申请难民的人目前进入美国边境城市布朗斯维尔、拉雷多和埃尔帕索等边境城市。在埃尔帕索，数百人睡在街头。市长Oscar Leeser预计，到本周末将出现“12000至15000人”的偷渡潮。

为了帮助地方当局，当局在周三宣布部署“超过24000名特工和安全部队，以及超过1100名协调员 "的边境警察。这还不包括国防部派遣的1500名士兵，以增援已经在当地部署的2500名士兵。

一个新的现象是，从中南美洲千里跋涉不顾危险穿越热带森林前往美墨边境的中国非法移民越来越多，俗称“走线”。根据美国之音报道，几个月以来，越来越多的中国人“润”至美墨边境偷渡进入美国，以求申请政治庇护，其中不少人偷渡成功后在社交媒体上分享“走线”经验，致使美墨边境的中国非法移民暴增现象引发关注。

根据美国边境管理局的数据，去年10月至今年2月28日，已有4300多名中国人在美墨边境被当局逮捕。但一些美国媒体援引的最新数据，中国非法移民已增至6500人，这是2021年同期的15倍。

在中国已成为全球第二大经济体的今天，而且在北京当局连年营造的仇美反美气氛下，竟有如此多的中国人冒着千难万险，冒死穿越拉美热带丛林，偷渡美国寻求庇护，引起此间舆论的惊讶。

1949年中共掌权后，因政治运动和大饥荒，曾有数十万中国大陆人不顾生死游泳逃到香港，90年代一段时间，曾有不惜借巨款偷渡、乘坐破旧货船偷渡美国的来自福建等沿海地带的中国人，随着中国2000年代初加入世贸，经济条件改善，通过偷渡方式进入美国的中国人已大幅减少。

华尔街日报4月17日的报道分析认为这一现象与习近平的统治有关系，该报基于对十几位有些正在“长途跋涉之中”、有的“近期刚刚抵达美国”的中国人的采访分析说：“在中国各个收入阶层，都有大量的人在外流，这些不顾危险经由拉丁美洲进入美国的中国移民是其中一部分。习近平上台后，民营部门受到挤压，被迫裁员，这促使企业家外逃。还有人担心，随着习近平开始第三个执政任期，政治高压只会变得更让人窒息。”

根据该报援引巴拿马移民数据，今年1-3月份，有3855名中国移民穿越了连接南美洲和中美洲的达连隘口，这是一个长约60英里的险峻地带。中国人是从哥伦比亚穿越达连隘口的第四大人群。

江枫在美国之音发表『他们为什么走线？中国人逃离新柏林墙』的评论中分析，“今天的‘走线’人群，在阶级归属上介于底层‘逃港者’和香港今天的中产逃亡者之间，在中国大陆也属于所谓中下阶级，即那些向往中产阶级但始终挣扎在比底层阶级略好一点的境地，在中国的人数最多，但他们既没有公共话语权，又缺乏政治上如农民或贫困者那样的特殊待遇，是真正的沉默的大多数。”

在作者看来，只要“清零噩梦”难以去除，统治者继续“闭关锁国”，“新柏林墙”正导致中国进入与世界的脱钩进程，“走线就将永远持续下去。”

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