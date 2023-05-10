郭台铭爆料台湾官方购买BNT疫苗破局原因在于名称

台湾/疫苗/政治

鸿海集团创办人郭台铭办公室昨天爆料指出，因为民进党政府坚持在BNT疫苗采购协议的对外公告上必须称买方为「独立的台湾政府」，才会导致当时向BNT购买500万剂疫苗的计划破局。国民党立委郑丽文今天向台北地检署按铃申告，告发总统蔡英文、前行政院长苏贞昌、前卫福部长陈时中、外交部长吴钊燮涉嫌内乱、渎职、杀人罪。

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日前郭台铭首度提到，2021年当台湾疫情提高到三级警戒，台湾内部极度缺乏疫苗之际，他公开表达愿意出资捐给政府500万剂德国BNT疫苗，但总统府有人告诉他不能买BNT疫苗。昨天郭台铭直接指名，当时帮蔡英文传话，叫他不要买疫苗的，就是当时的总统府秘书长李大维。

郭台铭说，2021年5月，他向政府表示愿意采购疫苗，李大维是政府的代表，他们沟通了无数次。然而，到了6月17日，他却接到李大维的电话，告诉他：「这个大小姐说，你还是不要买了。」让他又气又难过，整晚睡不着。

他说，他终于知道，为什么这种攸关全国人民性命的事情，竟然要耗费一个月的时间在开会、协商、文件往返，还没有实质进展，原来就是有看不见的力量在技术性拖延。他感到非常绝望，于是写了一封信，向蔡英文请求当面报告，希望取得她的同意。后来在舆论压力下，台湾官方才同意鸿海慈济等机构出面采购疫苗的计划。

李大维担任董事长的海基会今天发布新闻说，经幕僚向李大维董事长查证后，确认并无此事。

另台湾媒体透露，BNT大股东2021年6月16日寄给郭台铭的英文电子邮件中，提到BNT无法出售疫苗给私人部门，但郭台铭仍在6月18日发出的脸书中，把买不到疫苗的责任甩给政府。

郭台铭办公室反击说，这封电子邮件坐实了台湾政府卡BNT疫苗，是为了意识形态牺牲人民生命安全的证据。

郭办指出，信里提到，民进党因坚持与BNT的协议对外公告时必须写「Independent Government of Taiwan」，也就是「独立的台湾政府」，代理商中国上海复星制药无法接受，交易被迫取消；合约取消是因为民进党政府坚持将政治置于人民生命之上。郭办表示，后来永龄、鸿海、台积电所组成的疫苗谈判小组，签约的名称是「Republic of China(Taiwan)」，这代表了只要会谈判，绝对可以在坚持维护台湾主权及尊严的前提下成功采购疫苗。

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