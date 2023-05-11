中国外长秦刚表示希望访日

日中/政治

据日本共同社等报道，4月，中国国务委员兼外长秦刚在北京会见日本外相林芳正时，表达了上任以来首次作为外长访日的愿望。 两国政府正寻求在今年纪念《日中和平友好条约》缔结 45 周年之际实现秦刚访日。 结合秦刚访日，两国希望重启暂停的“日中经济高层对话”部长级对话。

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而日中韩正在协调三国首脑峰会在年内召开，岸田文雄首相和韩国总统尹锡悦在5月7日于首尔举行的首脑会谈中，确认了尽早重启日中韩三国对话的重要性。三个国家计划继续协商，以期在年内召开“日中韩首脑峰会”。

日本内阁官房长官松野博一在4月3日的记者会上表示，外相林芳正在与中国国务委员兼外长秦刚举行会晤时，同意恢复日中韩三国首脑会谈和外长会谈，是一项重要成果。”

如果中国外长访日成真，这将是2020年11月中国国务委员兼外长王毅访日以来，中国外长首次访日，是继日本外相林芳正4月访华以后，中国外长对日本的回访，标志着日中两国重要领导人回访重启。

另据报道，日本外相林芳政5月10日在众议院外事委员会会议上表示，他已通过外交渠道就中国驻日本大使吴江浩谈台湾时的“极不妥当”的言论，通过外交途径向中方提出抗议。中国驻日本大使吴江在于4 月28在东京日本记者俱乐部发表演讲，他说：鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”既荒谬又危险。把纯属中国内政的事务同日本的安全保障扯在一起，逻辑不通，遗害无穷。如果日本被绑上分裂中国的战车，日本人民将被带入火坑。

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