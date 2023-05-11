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中国外长秦刚表示希望访日

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FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends the opening ceremony of the Lanting Forum in Shanghai, China, April 21, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo 秦刚在上海的一个论坛上发表讲话 2023年4月21日
FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends the opening ceremony of the Lanting Forum in Shanghai, China, April 21, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo 秦刚在上海的一个论坛上发表讲话 2023年4月21日 REUTERS - ALY SONG
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

据日本共同社等报道，4月，中国国务委员兼外长秦刚在北京会见日本外相林芳正时，表达了上任以来首次作为外长访日的愿望。 两国政府正寻求在今年纪念《日中和平友好条约》缔结 45 周年之际实现秦刚访日。 结合秦刚访日，两国希望重启暂停的“日中经济高层对话”部长级对话。

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而日中韩正在协调三国首脑峰会在年内召开，岸田文雄首相和韩国总统尹锡悦在57日于首尔举行的首脑会谈中，确认了尽早重启日中韩三国对话的重要性。三个国家计划继续协商，以期在年内召开日中韩首脑峰会

日本内阁官房长官松野博一在43日的记者会上表示，外相林芳正在与中国国务委员兼外长秦刚举行会晤时，同意恢复日中韩三国首脑会谈和外长会谈，是一项重要成果。

如果中国外长访日成真，这将是202011月中国国务委员兼外长王毅访日以来，中国外长首次访日，是继日本外相林芳正4月访华以后，中国外长对日本的回访，标志着日中两国重要领导人回访重启。

另据报道，日本外相林芳政510日在众议院外事委员会会议上表示，他已通过外交渠道就中国驻日本大使吴江浩谈台湾时的极不妥当的言论，通过外交途径向中方提出抗议。中国驻日本大使吴江在4 28在东京日本记者俱乐部发表演讲，他说：鼓噪所谓台湾有事就是日本有事既荒谬又危险。把纯属中国内政的事务同日本的安全保障扯在一起，逻辑不通，遗害无穷。如果日本被绑上分裂中国的战车，日本人民将被带入火坑。

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