中美高层恢复接触 北京放弃横眉冷对？

中美关系

2021年3月18日，沙利文与王毅在阿拉斯加美中会谈时已经有过一次激烈的交锋。图为当时会谈的情景，右二为美国国务卿安东尼-布林肯，右一为国家安全顾问杰克-沙利文，他在面对中共外交部长杨洁篪（左二）和中国国务委员王毅（左）。2023年5月11日，沙利文与王毅在维也纳会晤。

自从美国击落中国气球，布林肯国务卿最后一刻“推迟”访华行程，中美高层几乎失去接触的渠道，美国总统拜登的国家安全顾问沙利文与中国国家主席习近平的外交干将王毅周四在维也纳会面，是否意味着拜登与习近平将重新开始对话？

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白宫方面近来频频发出信号，拜登希望与习近平对话，但北京方面的反应似乎不冷不热，中国官媒对国内释放的对美信号是横眉冷对，以至于王毅与沙利文见面后，新华社相关报道下面释放出的评论还处于“横眉冷对”的状态。

诸如：“美帝又要给我们下什么套？”“一个布林肯一个沙利文都是反华急先锋，对他们不能客气!”“中国会放弃収台吗？绝对不会！美国想让中国好过吗。更绝对不会。放弃幻想吧。友好合作是绝对不可能的!”“美帝既要做婊子，又要立牌坊!”

2月份发生的中国间谍气球进入美国本土事件使本已紧张的美中关系雪上加霜，美国行政当局在国会强大压力下下令击毁气球，中方则否认气球负有侦查使命。11月拜习会说好的美国国务卿布林肯北京之行，最后一刻取消。

不过，无论“爱国者”网民如何不理解北京放弃了“横眉冷对”的姿态，王毅与沙利文会谈意味着美中开始缓和气氛。也难怪网民还处在官方营造的愤怒气氛中，自从美国击落中国气球以来，两国关系跌至冰点。

沙利文与王毅谈了什么，双方透露的信息都很简要，美国方面表示“双方进行了坦率、实质和建设性的讨论”，新华社报道称“双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。”

根据白宫，讨论的范围从“俄罗斯侵乌战争”到台湾问题。显然，两国最敏感的问题都已谈及。前者是美国最关切的，后者是北京念念不忘的。中国官媒采取一贯的叙述语调：“王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场。”中美还就“乌克兰等共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方同意继续用好这一战略性沟通渠道。”

沙利文与王毅一会面，有关拜习会谈不久将举行的传言甚嚣尘上。周三，在记者询问时，拜登表示，“正在安排”与习近平的通话，他还表示“有进展”。两人上次的会面可追溯至2022年11月印尼G20集团峰会期间。

根据中国外交部网站，中国外交部发言人汪文斌在彭博社记者问及“中方如何看待美方加强接触的努力”时，汪发言人称“美方不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制，不能说一套做一套。”汪文斌又在重申美国要“尊重中方的底线红线”等“中方的核心利益”。

中方的“核心利益”主要是台湾问题，但这其实也是一个“水涨船高”的问题，北京愈是逼压台湾，台湾愈是反弹，西方尤其是西方议会愈是支持台湾。蔡英文政府拒绝接受“九二共识”，北京军机扰台步步紧逼，两岸关系紧张空前，台湾得到的国际支持也从未像今天这样多。

拜登一直强调他不会在两超强竞争中向中方作出任何让步，但他要全力做到的是两国的竞争不至于蜕变为冲突，如何建立这一“护栏”，在拜登看来，就是通过双方高层经常对话来达致避免冲突的目标。

美国还希望与中国在对抗气候转暖、卫生健康以及经济监管等可能合作的领域合作。为此，华盛顿预计派出一个由财长耶伦率领的高级代表团访华，但目前仍未具体落实。

沙利文4月27日做过一次受到广泛评论的演讲，演讲概述了美国在经济主权和工业雄心方面的战略，并特别提到北京。沙利文使用了欧盟委员会主席冯德莱恩的表述，美国不寻求与中国“脱钩”，而是要设法“减少风险”。

这位拜登的最高外交和安全顾问表示，美中需要负责任地管理双方的竞争。“即使在我们竞争的时候，也需要保持沟通的渠道”。他说，认识到这一问题“需要一定的战略成熟度”。

那么，沙利文与王毅会谈的结果是双方同意维持双边战略沟通渠道，这应是体现了“一定战略成熟度”？

不过，从汪文斌的说法看，似乎倾向于把美方所说的“战略成熟度”归之于对方“说一套做一套”，这一说法似乎给了官媒及其随风而起舞的部分网民注入了一种“美帝既要做婊子，又要立牌坊”的意识。

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