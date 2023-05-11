南非称将调查对俄军援 美国表示欢迎

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美国驻南非大使周四指责南非向俄罗斯提供军事援助后，在俄乌冲突中宣布中立的南非政府表示将对此展开调查，美国则表示欢迎。

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法新社报道，美国国务院副发言人帕特尔周四在新闻发布会上表示，华盛顿对南非政府展开调查的决定表示欢迎。

美国驻南非大使11日指责南非通过一艘货船向俄罗斯提供武器，这艘货船去年12月在开普敦附近的海军基地祕密停靠3天。

美国大使布里格提（Reuben Brigety）周四在南非首都比勒陀利亚召开的记者会表示，美国"确信"这批武器是在西蒙镇海军基地（Naval Base Simon's Town）装载到船上。

布里格提表示，南非在俄罗斯入侵乌克兰期间，向俄罗斯提供武器的行为"极其严重"，他并质疑南非在这场冲突中本应秉持的中立立场。他说，这艘货船在去年12月6日至8日期间停靠在西蒙镇海军基地，"我们确信武器和弹药被装载到西蒙镇的那艘船上，运回俄罗斯。"

正在国会接受质询的南非总统拉马福萨也被国会议员问到此事，他表示，正在调查此事，并拒绝进一步发表评论。

南非反对党在今年初，已经就这艘悬掛俄罗斯国旗的货船停靠在海军基地的提出质疑。南非政府当时没有公开评论，只表示要收集资讯。

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