反攻不反攻 乌克兰布迷阵

俄罗斯侵乌战争

乌克兰要大反攻了？但是乌克兰总统泽连斯基5月11号亲自出面否认：“时机不到”。

广告 继续浏览后续

然而，与乌军苦战数月，一直拿不下来巴赫穆特的瓦格纳雇佣军集团头子普里戈津，听到这话后攻击泽连斯基“不老实”，他说，乌克兰军队的数个战斗单位，已经向巴赫穆特方向发动了反攻，“不幸的是，让他们成功地夺走了几处”。

数周以来，乌克兰一直说反攻，但是始终没有反攻。令人费解的是，乌克兰如果真的要发动反攻，一定要先告诉对方吗？

费加罗报援引法国军事战略研究所（IRSEM）武装冲突理论研究专家爱德华-乔利（Édouard Jolly）分析，“有两种方法可以让你的对手措手不及。第一种是什么都不说，让对手摸不着头脑。但第二种是让对手相信他受到了威胁，让他长期处于警戒状态。这样，由于每天都处于警戒状态，对方再也无法区分假警报和真攻击。”

俄罗斯人就这样被迫习惯了“狼来了，狼来了”，在“狼来了”的气氛中惴惴不安。

军方将此称为 "战争迷雾"。普鲁士将军克劳塞维茨在19世纪初将其上升到理论，这一理论指的是交战方在武装冲突期间对其部队、所处位置或他们的目标故意保持的模糊性。国际风险分析和预测中心的研究员、『国防与国际安全』杂的主编约瑟夫-亨罗廷对法国世界报解释说。“雾障是战争的结构条件，制造雾障以确保自身行动的安全。而乌克兰人非常擅长这个游戏。”

虽然基辅自开春以来一直宣布对俄罗斯敌人的反攻迫在眉睫，但其军方所做的却使雾障变得更加浓厚。最近几天，他们在俄占区以及俄境发动多起无人机攻击：

4月29日，俄罗斯黑海舰队总部塞瓦斯托波尔港一座油库发生大火。5月2日，克里米亚附近的俄罗斯沃尔纳村另一个石油基地起火。5月4日，俄罗斯克拉斯诺达尔地区的一座炼油厂发生爆炸。

破坏行动也在加速进行。5月1日和2日，在俄罗斯布良斯克地区，两辆货物列车被炸后出轨。圣彼得堡南部一条电力线被损坏……

自4月中旬以来，乌克兰部队在从第聂伯河三角洲到库皮扬斯克地区1800公里的战线上进行了无数次小规模攻击。

孤立地看，这些行动在战略上没有任何影响力，但其声东击西的效果却让俄罗斯总参谋部陷入两难境地。亨罗廷解释：“要么俄军选择防御一切，冒着到处都是漏洞的风险；要么它将部队集中在某些地方，这使得其他地方脆弱难防”。

更糟糕的是，俄方几乎无法知道乌克兰军队将会在哪里集中。一位法国军方人士表示：莫斯科只有两颗军用光学观测卫星，即Persona 2和Persona 3，且位于低轨道，不能像静止卫星那样停留在一个固定位置之上。“相反，乌克兰人知道它们何时经过，并在它们到达头顶时躲起来。”

这种近乎盲目的情况与乌克兰可获得大量情报形成鲜明对比。自2022年夏天以来，基辅从芬兰公司Iceye租用了一颗雷达观测卫星，即使是在夜间或厚厚的云层下也能够观测地面。基辅还与这家初创公司达成协议，可以获得其他20颗卫星的高分辨率图像。同时，西方也与乌克兰分享他们的大量卫星数据。

同时，美国和包括法国在内的欧洲国家不断强化对乌克兰边境的电磁情报飞行。5月4日，6架飞机从芬兰到黑海飞越欧洲东侧，美国还派出RQ-4全球鹰飞越黑海。这些飞行旨在获得对手雷达发射系统的分布图。

除了信息上的优势，乌克兰和西方官员还发表了一些旨在打击俄罗斯军队士气的声明。4月27日，北约秘书长斯托尔滕贝格宣布，"盟国已向乌克兰运送了230辆坦克、1550辆装甲车和大量弹药，占承诺设备的98%，以装备9个新的装甲旅"。他补充说，"这将使乌克兰在夺回被占领土时处于强势的地位"。

更神秘的是，乌克兰军队宣布从5月5日晚上开始在位于第聂伯河口的城市赫尔松实行58小时宵禁，这一信息意味着攻击迫在眉睫，或只是一个欺骗敌人的行动？

乌克兰的做法看来起到了扰乱军心的作用，瓦格纳集团头目普里戈津在发布的一段视频中痛骂俄罗斯国防部长和陆军参谋长，并威胁如果得不到所要求的弹药，他的民兵将于5月10日从巴赫穆特撤军。

俄罗斯还在5月5号宣布部分撤离乌克兰南部扎波罗热州被其占领的18个村庄。在军事专家看来，这表明俄罗斯总参谋部担心乌克兰的反攻会在那里发生。

5月11日，泽连斯基说，“以目前我们拥有的实力，我们可以开始反攻并取得成功。但这将会使我们付出重大的伤亡，这是不可接受的，所以我们还需要一点时间准备。”该如何理解他的这番表述？

同日，英国宣布，乌克兰“正在获得”英国提供的射程从250-500公里的远程巡航导弹，这意味着，乌军可以在远离前线的地方打击占领乌克兰东部的俄罗斯侵略军。据报，乌克兰军队稍早已获得了射程约150公里的美国GLSDB“智能炸弹”。

乌克兰还在等什么？乌克兰的动作让俄罗斯发烧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅