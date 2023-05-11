哈贝克对中远入股汉堡港开绿灯 但欲控制德企在华业务

中国-德国

2022年10月26日星期三，在德国汉堡港的Tollerort集装箱码头，中远集团的集装箱船 "Cosco Pride "躺在浓雾中。德国政府已就中国参与汉堡港集装箱码头的争端达成妥协，允许中国航运集团在该国最大的集装箱码头的运营商中持有比先前计划更少的股份。

据德国《图片报》报道，本欲阻拦中远集团入股汉堡港的德国联邦经济部现在还是开了绿灯。中国中远集团入股汉堡港一集装箱码头的交易现在可以签字了。经济部长哈贝克在拖延很长时间后，终于还是开了绿灯。官方声明称，“汉堡港和物流公司HHLA欢迎德国政府放行中国中远公司收购集装箱码头Tollerort 24.9%的少数股权的决定。投资评估框架内的所有问题都在密集的、有建设性的会谈中得到了共同澄清。”

广告 继续浏览后续

汉堡港转运货物的大约30%是来自中国或运往中国。根据转运康采恩的信息，德国有135万个工作岗位依赖港口，其中特别依赖汉堡港。

经营该集装箱码头的HHLA发言人向《图片报》表示，HHLA和中远自40年来合作顺利。该交易的“及时敲定”对汉堡大都市地区和整个德国经济都是个好消息。

但同时又传出了哈贝克欲控制德企在华业务的消息。

据德国《商报》报道，德国经济部长哈贝克担心敏感知识外流到中国，因此希望监控对外投资。预计这将遇到来自经济界的很多阻力。

周三，这位绿党籍经济部长出人意料地表示，支持对某些对外投资实行国家监控。美国政府已在着手进行这样的“对外投资筛查”。

在外贸商会的一个会议上，哈贝克表示，到目前为止，欧洲还没有“出境筛查”。并补充说，“我认为我们应该这样做。”

这位副总理解释说，必须使用新的工具来检查公司的知识是否外流，然后是否只能在中国研发技术。自一段时间以来，欧洲的中国专家一直提醒存在欧洲技术帮助加强中国军备工业的危险，尤其是在高科技领域，中国政府正在推动军事与经济的融合。

由于控制海外投资意味着强大的国家干预，哈贝克期待“有趣的会谈”。

对外投资管制将主要针对中国。哈贝克以其对中国的批评态度而闻名。

但德国经济部的工作层面却出现了刹车现象，那里认为没有必要就对外投资进行管制。根据政府部门的说法，德国现有的出口管制已经在很大程度上阻止了知识外流。此外，欧洲的情况与美国不同，欧盟对中国的投资规模要小很多，对中国经济的帮助不大。

哈贝克要求使用新工具来监控德企在华业务的提议显然在经济部内部也没有得到协调。就在周三的同一场活动中，经济部负责外贸的部门负责人多米尼克施尼切尔斯（Dominik Schnichels）谈到了有关对外投资管制的担忧。

德国政府内部就控制对外投资有争议，因为它很难与塑造了联邦共和国外贸政策的自由贸易理念相协调。由自民党领导的德国财政部尤其持怀疑态度。由社民党籍总理朔尔茨领导的德国总理府还没有给自己定位。

在周二斯特拉斯堡的欧盟会议上，朔尔茨总理发表讲话，支持欧盟委员会针对中国的风险降低概念。欧盟委员会主席冯德莱恩将面对对外投资的监控纳入其中。但朔尔茨说，这必须是一种“聪明的”降低风险。他没有具体说明这是什么意思

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅