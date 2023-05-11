如虎添翼 乌克兰获得英国暴风影远程导弹

俄罗斯侵乌战争

英国皇家空军发布资料照片：2003年3月17日，在海湾地区的一个未公开的地点，一枚 "暴风影"导弹正准备装入皇家空军的 "旋风 "GR4战机。英国国防部2023年5月11日宣布，英国正在向乌克兰提供暴风影导弹。

伦敦为乌克兰大反攻再添助力，英国成为第一个向乌克兰提供远程导弹的国家，英国国防大臣华莱士说，此举是被俄罗斯 "无休止的侵略"逼迫的。

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英国国防大臣对国会表示，"英国正在向乌克兰提供暴风影导弹（Storm Shadow）”。这些巡航导弹的射程超过250公里，比西方国家提供给基辅的任何其他武器都要远。他说，捐赠远程武器系统，"给了乌克兰保卫自己打击残暴的敌人的最佳机会“。他补充说，“这些导弹可打退占据乌克兰境内的俄罗斯武装”。

一些媒体援引内部知情人士称，英国已向乌克兰交付了数枚“暴风影”远程巡航导弹。英国国防部对此不置可否。

法国政论人士Patrick Edery分析，“交付给乌克兰的 "暴风影 "导弹的覆盖半径560公里，任何俄罗斯总部、基础设施、建筑或著名的刻赤桥都不再安全。 这种导弹的设计甚至可以摧毁地下掩体和桥梁! ”

法英两国共同研制的 "暴风影 "(法国叫做“斯卡普EG”（Scalp-EG）)巡航导弹开发于20世纪90年代，现在由MBDA（欧洲防务公司欧洲导弹集团）生产，可以从船上或战斗机上发射。射程250公里至500公里。这意味着，乌军可以在远离前线的地点打击占领整个乌东地区的俄罗斯军队。

美国2月初允诺向乌克兰军队提供射程约150公里的GLSDB“智能炸弹”，俄方称该型导弹已进入乌克兰，基辅方面也未否认。从目前的情况来看，乌克兰军队已获得了远程打击俄罗斯占领军的能力。

泽连斯基周四则对英国广播公司表示，他的军队还需要一点时间做好准备，才能开始大反攻。泽连斯基说，“以目前我们拥有的实力，我们可以开始反攻并取得成功。但这将会使我们付出重大的伤亡，这是不可接受的，所以我们还需要一点时间准备。”

英国在乌克兰战争爆发后第一时间支持基辅，目前提供或保证提供的军事援助已达53亿欧元。仅次于美国。

英国送给乌克兰的武器包括反坦克导弹、空中防御火炮系统，战斗装甲车等，英国还向乌克兰提供了“挑战者”重型坦克。

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