巴基斯坦最高法院裁定逮捕前总理伊姆兰汗不合法

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巴基斯坦最高法院周四裁决，当局逮捕前总理伊姆兰汗不合法。伊姆兰汗2天前因被控贪污遭到拘留，在国内引发暴力抗议，并导致与军方的争执升级。

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路透社报导，巴基斯坦最高法院裁决："由（肃贪机构）国家问责局局长所发的逮捕令，其执行方式无效且不合法。"

伊姆兰汗的律师表示，最高法院已裁决伊姆兰汗不再受到国家问责局拘留，改由法院监护，为保障他的安全，伊姆兰汗仍将在警方保护下过夜。

伊姆兰汗将于当地时间周五上午11时在伊斯兰马巴德高等法院出庭。

伊姆兰汗曾为板球超级球星，至今仍深受欢迎。他先前说，他有数十起官司缠身，是当前岌岌可危的政府和军方机构阻止他重新掌权的行动一环。

他被捕后，其所属的巴基斯坦正义运动党（PTI）支持者在国内多个城市举行抗议活动，至少945人被捕。巴基斯坦正义运动党领袖及支持者都认为，这次逮捕与贪污指控无关，而是和伊姆兰汗与军方持续公开对抗有关。

周四，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明称，已注意到巴基斯坦前总理伊姆兰·汗于9日在伊斯兰堡被捕后爆发的抗议活动，并呼吁各方避免使用暴力。他强调必须尊重和平集会的权利。

古特雷斯还敦促巴基斯坦当局在对前总理伊姆兰·汗提起的诉讼中尊重正当程序和法治。 ​​​

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