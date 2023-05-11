是否不够关注中国威胁？北约军委会主席: 中国不是威胁，而是挑战

北约/ 中国

北约最高军事官员周三（5月10日）表示，北约不认为中国是威胁，而是挑战。至于两者之间的区别，请点击以下内文视频了解详情。

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00:26 北约军事委员会主席 © Reuters

5月10日，北约军事委员会主席、海军上将罗布·鲍尔在北约布鲁塞尔总部举行的联盟国家军事首脑会议后出席记者会，期间有记者问及是否北约“对中国可能造成的威胁不够重视”，“是否只顾着聚焦俄罗斯”，与此同时“中国可以安然地强化自身的军事能力”，鲍尔对此回应称：“北约不认为中国是威胁，而是挑战。（威胁和挑战的）区别在于，当我们谈论北约的军事计划时，（会看到）北约并没有制定针对中国的军事计划。我们正在制定针对俄罗斯和恐怖组织的军事计划，这才是我们计划的重点所在，这才是军队结构需求所关注的重点”。根据北约官网发布的完整视频，鲍尔还指出，“围绕着中国的关切可能有很多，但就军事方面的威胁而言，我们今天没有就此进行任何探讨”。

有关乌克兰战争，鲍尔表示，乌克兰战争将愈发呈现一种趋势，即大量训练匮乏、同时装备陈旧的俄罗斯军队，与拥有更精良西方武器、训练有素但规模较小的乌克兰军队之间开展战斗。鲍尔指出，俄罗斯现在正在部署大量在第二次世界大战之后几年设计的坦克。与此同时，乌克兰人“专注于质量，采用西方武器系统和西方训练”。

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