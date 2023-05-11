法德外长再呼吁中国利用全球影响力推动乌克兰和平

法德/ 中国

5月10日，德国外长贝尔伯克与法国外长科隆纳于巴黎共同出席记者会，两人均对中国在止战方面的角色与能力，对北京发出呼吁。点击以下内文视频，了解详情。

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00:57 法国外长科隆纳 © AP

前一日，贝尔伯克与正在访欧的中国外长秦刚会面，秦刚的柏林之行接下来一站便是巴黎。在秦刚与法方会面前，贝尔伯克在巴黎记者会上表示：“作为安理会常任理事国，中国与其他承担这一责任的国家一样，肩负着特殊的职能，即维护世界和平。安理会成员国不仅有权利，也有义务”。“我们对中国发出的信息很清楚，那就是俄罗斯的这场侵略战争不仅对乌克兰和欧洲和平秩序进行攻击，而且对整个世界造成了灾难性的后果”。

科隆纳也表示：“中国有必要利用与俄罗斯的关系，让俄罗斯更好地意识到自己陷入了死胡同，劝俄罗斯重新理智起来，就像（法国总统马克龙）说过的那样，劝俄罗斯采取新的态度，回归和平。中国应当劝俄罗斯，战争不能再继续下去。这是一场未经挑衅就被发起的战争，是俄罗斯选择的开战。俄罗斯此战已经持续了超过一年的时间，俄方此战违背了所有的战争法，违反了所有的国际人道法。我们还请中国不要向俄罗斯提供任何武器，因为这会将事情推向一个另一种局面，会让我们重新审视我们看待这个国家（中国）的方式”。

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