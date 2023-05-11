泽连斯基：大反攻时机尚未到来

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乌克兰总统泽连斯基5月11日周四接受BBC采访表示，乌克兰军队仍需要时间，为各界期待已久的大反攻进行准备。泽连斯基预计本周六在梵蒂冈觐见教皇方济各。另外乌克兰称在2023年获得了167亿美元的财政援助。七国集团讨论如何支持乌克兰。

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法新社消息，英国广播公司（BBC）周四发布泽连斯基专访内容。泽连斯基表示，乌克兰部队仍需要更多时间进行准备，以对俄罗斯军队展开备受各界期待的大反攻。

泽连斯基表示，"我们取得军备后就可以向前推进并取得胜利，但我们会损失很多人员，我认为这是无法接受的，所以我们需要等待，我们还需要更多时间。"

乌克兰军队大反攻行动已经筹备了数月，而前线在过去一年中基本上处于冻结状态，大部分战斗发生在争夺东部被毁城市巴赫穆特的控制权上。

乌克兰军队已经训练了新的军事力量并得到西方国家提供的弹药和装备。分析人士认为，这将是从俄罗斯手中夺回乌克兰被占领领土的关键。

乌克兰希望收付乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk），以及南部赫尔松（Kherson）与札波罗热（Zaporizhzhia）地区的被占领土，但反攻时机依然是个问题。

路透社报导，俄罗斯侵略乌克兰的战争正处于转折点，乌克兰部队维持守势长达6个月后准备发动新的反攻，而俄罗斯则发动了一场大规模冬季攻势，但未能夺取重要领土。

西方盟国正交付数百辆坦克和装甲车以供乌克兰进行反攻，并在国外训练数以千计的乌克兰军事人员。

数月来，莫斯科当局的主要目标一直是乌东城镇巴赫姆特（Bakhmut），俄军已几乎拿下这座城市，但尚未完全占领。

最近几天，乌军声称在巴赫姆特市郊取得进展。乌克兰地面部队指挥官周三表示，俄军在巴赫姆特前线部分地区撤退了多达2公里的距离。

另据路透社消息，乌克兰总统泽连斯基预计本周六在梵蒂冈觐见教皇方济各。

泽连斯基梵蒂冈之行并未公开宣布，但教皇方济各数周前表示，梵蒂冈正在参与一项和平使命，试图结束俄乌战争。

据意大利政坛渠道获悉，泽连斯基可能会本周末前往罗马，可能会见意大利总理梅洛尼。

另据报道，乌克兰财政部长周四表示，今年迄今为止，乌克兰已从其西方盟友那里获得了167亿美元的财政援助。

乌克兰财政部援引财长的话称，“在2023年，乌克兰已经从外国捐助者那里获得了167亿美元的预算援助。我们还得到合作伙伴的保证，将在2023年进一步支持为国家预算赤字融资。”

乌克兰财长在与来自七国集团（G7）国家的财政部长和央行行长举行的会议上，发表了上述评论。他还感谢与会者为筹集资金所付出的“前所未有的努力”。

乌克兰今年面临380亿美元的预算赤字，该国政府还要求再提供140亿美元用于重建关键基础设施和能源部门。

来自七国集团(G7)的金融领导人正在日本举行为期3天的峰会，讨论如何支持乌克兰并向俄罗斯施压以结束俄乌战争。

美国财政部长耶伦表示，七国集团国家“将与乌克兰站在一起”以结束这场冲突。

日本财务大臣告诉媒体，七国集团领导人还将研究防止俄罗斯及其他国家规避制裁的办法。

耶伦还表示，“在过去几个月内，我们采取了一系列的行动来打击规避制裁的行为。我的团队已经前往世界各地以加强这项工作。”

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