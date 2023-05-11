港官批评後 著名政治漫画家尊子遭《明报》停掉专栏 评论指港府胸襟不符国际都会要求

香港/政治

遭港府半年内六度公开批评的香港著名政治漫画家尊子(原名黄纪钧)，遭连载其漫画40年的《明报》停刊他全数的两个漫画专栏，由星期日起正式下架。有评论员指，这象徵本地言论自由万马齐闇，预料会有更多人「封笔」，而事件折射出的包容性和胸襟，亦与港府声称的国际大都会不相称。

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在言论自由空间收窄的大环境下，港府不时就传媒报道作出澄清，最新是政府两位高官去信美国两份报章表达不满。当中，政府第二把手的政务司长陈国基 8日去信《华盛顿邮报》反驳该报社评指区议会改革大削民选议席是闹剧的说法，反斥社评是「歪曲及揑造事实」；到了周二(9日)，保安局长邓炳强去信《华尔街日报》，指该报名为《颠覆性艺术品在香港是犯罪》的社评是「毫无根据丶严重误导」。《华日》相关社评是批评香港警方国安处偷偷地以涉及「煽动他人颠覆国家政权罪」案件为由，以「证物」之名取走纪念六四屠杀的国殇之柱这艺术品，事件引起国际关注。

而在邓炳强发信的同一日，民政及青年事务局在其脸书专页发文，批评《明报》尊子当天的《乜议员》漫画是「政治凌驾道德」，该局局长麦美娟对此予以「严厉谴责」。

港府半年内六批尊子 区议会改革成最后一根稻草

该天的三格漫画内容提及，不管学历和身体状况，「只要长官认为合适，都可委任佢哋做防火灭罪委员会，由佢哋把关筛选区议员」。民青局批评漫画内容扭曲丶抹黑政府委任地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的原则。帖文更进一步批评《明报》，指该报近日「接二连三针对政府完善地区治理建议方案作出一些误导性的言论，扭曲解读建议方案内容，属政治凌驾道德的行为。」

这是尊子自去年10月以来第六次丶亦是最新一次被政府部门批评，而且用词较过往更严厉和政治化。而在过去，点名批评《尊子漫画》的部门依次是警务处丶劳工及福利局丶文化体育及旅游局丶政务司司长办公室及保安局。

事隔一日，《明报》决定停掉尊子两个漫画专栏，并於今(11日)晨低调地在《尊子漫画》的上方宣布，全文只有简短的50字：「编按：Emily版尊子漫画及世纪版乜议员漫画，将於14日（周日）起停刊，《明报》多谢尊子40年来与我们一起见证时代的变迁。编辑部」

尊子回覆传媒查询时，拒绝谈论《明报》停刊其漫画的原因，指报章才掌握详情，他不代言，但认为停刊也是今天「香港故事」的一部分；个人而言，「纵是崎岖，总有前路的。」

评论：香港舆论空间差过大陆

对于尊子漫画专栏被停，时事评论员林和立向本台表示，政治漫画也是言论自由空间的一部分，现时是万马齐闇。他更不点名地引述一些评论者指，香港的舆论环境比中国更差。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强亦向本台指出，所有政治漫画均有戏谑成分，若稍有发挥便被视为扭曲或不尽不实，将不会有政治漫画的存在，而从更大的脉络去看，亦容不下时事评论，预料会有更多评论员「封笔」，社会的监督声音自然会被削弱。他又说，香港自称是国际大都会，而作为一个大都会，应有相称的包容性和胸襟，港府长此以往，将与其强调保持大都会的说法不相称。

资深新闻工作者李锦洪在其网上新闻节目中更概叹，失掉尊子是香港的损失，质疑港府是否要如此执着，消灭所有非支持声音，「为何不可以让市民消消气？」他认为，政治漫画可以令市民对政策的不满在笑谑中消减。

从事漫画创作44年的尊子，早负盛名，为包括《苹果日报》在内的数分报章提供作品连载，近年已逐渐减少，在《苹果》被迫结业后，《明报》是其最后「地盘」。尊子曾出版多本漫画，亦曾在香港和加拿大等地举办个人作品展，但在新加坡和澳门的展览，其作品曾被封禁。

不少政治漫画家在《港区国安法》落实後先后离港，但尊子自言有责任留下。他当年接受美国媒体自由亚洲电台访问时表示，作为传媒或漫画创作人士，应尽量利用最大空间办事，不会在掌权者未画「红线」便先行掉头离开。可以的话，会继续划画，「至於逼害去到甚麽程度(才停划)，可能有人拿把刀，把我的手放在砧板上，再划的话便把你的手斩掉，那便不划了，唯有这样。」

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