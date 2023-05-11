郭飞雄以颠覆罪获刑8年 外交官被拒旁听

中国/郭飞雄

中国著名维权人士郭飞雄(本名杨茂东)今天5月11日被广州中级法院以“煽动颠覆国家政权罪”判刑8年，剥夺政治权利3年。郭飞雄当庭表示不服判决，将提起上诉。

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据路透社消息，包括美国在内的几个国家的外交官今天周四说，他们被阻止参加在中国广州举行的对人权活动家和律师郭飞雄的审判。

据美国驻华领事馆的推特说：“今天，美国外交官受到阻挠，未能旁听对郭飞雄的法庭审理。郭飞雄是一名律师，目前因他的和平倡导而在广州面临审判。我们继续呼吁尽快释放郭先生，让他可以与家人团聚”。

郭飞雄被禁止宣读的法庭辩护词流传出来。他在其中表示，法庭对他的政治“构罪”纯属莫须有。他的政治主张和政治理想从未有改变：那就是在中国彻底实现“真正的自由⺠主人权法治”。

郭飞雄还在这片长文中强调，他所写的文章和创建的网站的公开发布与传播，是客观存在的事实。这些思想学术活动，是堂堂正正的履行“言论自由、思想自由、学术自由”等基本的公⺠权利和政治权利”。

据介绍，58岁的郭飞雄2021年在赴美国探望癌症晚期的妻子时在边境被捕。当局在他妻子病逝后，立即以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”将他囚禁。

之前，郭飞雄因抗议腐败和新闻审查制度等维权活动曾多次入狱，并在关押期间受到虐待而获得国际关注。

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