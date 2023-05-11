防疫遣返令即将结束拜登承认美墨边境将陷入混乱

中国人“走线”偷渡美国

2023年5月10日，在德克萨斯州埃尔帕索，带着镣铐的非法移民登上了美国移民和海关执法局遣返危地马拉的航班。根据5月10日发布的一项新规定，美国将于5月11日开始拒绝向那些出现在美墨边境而没有首先在网上申请或在他们经过的国家寻求保护的移民提供庇护。

援引美国法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日结束，使得疫情期间在边界申请庇护变得几乎不可能也随之结束。拜登总统10承认，美国与墨西哥边界“将陷入混乱”。

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目前已经有数以万计的民众聚集在美墨边境，等待11日过后，一举越过美国边界。庇护申请案预料将大幅攀升。

德州的艾尔帕索（El Paso）、布朗斯维尔（Brownsville）和拉雷多（Laredo）等城市难以应付已抵达当地的移民，宣布进入紧急状态。这些人大多来自拉丁美洲，也有中国人、俄罗斯人。

询及美国是否准备好因应增加的移民时，拜登向记者表示：“还有待观察，会陷入混乱一阵子。”

美国法典第42卷是在前总统特朗普执政期间实施，表面上是要防止感染新冠病毒的人入境美国，但实际上，是为了迅速驱逐试图非法移民到美国的人。

自12日起，移民能再次提出庇护申请，他们的申请案将经由法律系统处理。根据预测，未来3个月可能会有超过100万人抵达美墨边境，让美国已经紧绷的系统不堪负荷。

另据报道：拜登政府10日推出一项新法规，拒绝向大多数非法越过美墨边境的移民提供庇护。路透社称，这是在防疫遣返令于11日到期之际，拜登总统做出的一项重要决定。

根据该规定，到达美墨边境的移民如果事先途经其他国家、且并未在他国寻求庇护，或者如果他们未能充分利用合法进入美国的途径，则这些移民就没有资格获得美国的庇护。

在10日的记者会上，国土安全部部长马约卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，新规定下，非法越境者将面临更严重的后果。如果他们不符合庇护资格，则可能会被驱逐出境、且5年内禁止进入美国，而不只是被遣返到墨西哥。

拜登已下令1500名现役军人前往边界，他们将协助边境巡逻队处理庇护申请案。

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