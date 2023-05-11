防疫遣返令即将结束拜登承认美墨边境将陷入混乱
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援引美国法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日结束，使得疫情期间在边界申请庇护变得几乎不可能也随之结束。拜登总统10承认，美国与墨西哥边界“将陷入混乱”。
目前已经有数以万计的民众聚集在美墨边境，等待11日过后，一举越过美国边界。庇护申请案预料将大幅攀升。
德州的艾尔帕索（El Paso）、布朗斯维尔（Brownsville）和拉雷多（Laredo）等城市难以应付已抵达当地的移民，宣布进入紧急状态。这些人大多来自拉丁美洲，也有中国人、俄罗斯人。
询及美国是否准备好因应增加的移民时，拜登向记者表示：“还有待观察，会陷入混乱一阵子。”
美国法典第42卷是在前总统特朗普执政期间实施，表面上是要防止感染新冠病毒的人入境美国，但实际上，是为了迅速驱逐试图非法移民到美国的人。
自12日起，移民能再次提出庇护申请，他们的申请案将经由法律系统处理。根据预测，未来3个月可能会有超过100万人抵达美墨边境，让美国已经紧绷的系统不堪负荷。
另据报道：拜登政府10日推出一项新法规，拒绝向大多数非法越过美墨边境的移民提供庇护。路透社称，这是在防疫遣返令于11日到期之际，拜登总统做出的一项重要决定。
根据该规定，到达美墨边境的移民如果事先途经其他国家、且并未在他国寻求庇护，或者如果他们未能充分利用合法进入美国的途径，则这些移民就没有资格获得美国的庇护。
在10日的记者会上，国土安全部部长马约卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，新规定下，非法越境者将面临更严重的后果。如果他们不符合庇护资格，则可能会被驱逐出境、且5年内禁止进入美国，而不只是被遣返到墨西哥。
拜登已下令1500名现役军人前往边界，他们将协助边境巡逻队处理庇护申请案。
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