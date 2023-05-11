香港又一新闻网媒关闭 之前因向京官请愿而被亲京媒体指为潜藏间谍

香港/政治

James Ockenden(红圈者)在京官夏宝龙访港时曾企图请愿, 但未成功, 且被警方围在看不见夏的地方展示诉求.2023年5月11日

关注可持续交通和道路安全的英文网媒Transit Jam周二（9日）在社交平台推特上宣布关闭网站，没有交代原因。不过，该一人新闻网站创办人曾在主管香港事务的京官夏宝龙上月访港期间企图向对方请愿，其後遭亲中媒体发文指摘，指他是「潜藏于香港的外国代理人及间谍」，在没有列出证据的情况下质疑他拟在港发动「颜色革命」；另又对他及其妻子进行「起底」。

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Transit Jam的关闭，是《港区国安法》生效后至少第14间结业的异议新闻机构，但当中至少12间是在《苹果日报》于2021年6月停刊后一年内结业。

该网媒创办人James Ockenden宣布结业时同时表示，会保留网站作档案，供公众查阅；至於能否保留推特帐户则未清楚。他又说，由2020年初创办三年来，网站共发布775段有关香港交通的报道，当中175宗涉及死亡事故，并包括大量具影响力的独家报道。

翻查纪录，网站主要报道香港的交通新闻，亦会评论交通和城市规划政策，另有一些独家报道，包括3月时发出报道，指在联合国社科文委员会发表报告，敦促港府提高女性在法定机构高层位置的参与，甚至设定好性所占比例，以应对性别不平均的情况，但港府一方面指摘委员会报告指控失实，另一方面又在新成立的34人「特首顾问团」中，委任91%的男性委员。2月时又曾披露，因参与民主派47人初选案而被控触犯《港区国安法》丶还押近两年的的前立法会议员毛孟静，其80岁丈夫肺炎入院的消息，触发外界要求港府让毛保释出外候审，以便探望丈夫。

James Ockenden未有回应本台查询网站关闭的原因，但网站资料显示，这个新闻平台自4月23日起，已不是按法例要求下注册的报章，而在此前三天，亲北京的《文汇报》和《大公报》以与其有关连的网媒《点新闻》稿件为基础发布主体一样的稿件，以《「野猫式示威」企图祸港 疑外力操控煽火》为题，指「有潜藏於香港的外国代理人及间谍瞅准机会，藉国务院港澳办主任夏宝龙来港考察之际，发动『野猫式示威』，企图祸乱香港。」

该稿件接着报道，是到访立法会时，James企图要求在立法会车辆入口处展示横额，但被警方发现而移送至指定示威区。

然而，根据另一亲建制网媒《香港01》的报道，一名外籍人士(即James)在夏宝龙抵埗前十多分钟带备扬声器和写有「解放皇后大道中」的易拉架来到立法会外围，但「随即被警员带至(望不见立法会车辆入口处的)添马公园，之後一直有大批警员和工作人员把他围拢」，双方「缘悭一面」。期间，警方容许该外籍人士展示易拉架。报道指James抗议香港的车流和环境问题，要求在皇后大道中设立行人专区，并须改善营商环境。

James请愿後离开时，发现被至少两名便衣警员跟踪，于是便以行山的方式摆脱体力不及他的跟踪者，并在推特上实时报道相关情况，引起不少网民讨论及转载。但亲京传媒的统一稿件中，上述放甩警察的做法被指是「讥讽抹黑警方无理打压示威人士，企图煽动反政府情绪。」

该稿件接着「起底」James，质疑从不关心交通事宜的他为何在2020年成立关注交通议题的网媒Transit Jam，并开设推特帐号，「随即发布反政府帖文」，又透过其网媒招募跑区议会新闻的记者，「明显充满政治目的，配合外部势力在港的政治操弄」。稿件接着指他除以「网媒创办人身份渗透社区外，更打着交通安全幌子，拉拢反对派势力组织多场活动，博取宣传及增加知名度，为反政府『抗争』铺路。」但稿件没有交代具体有那些活动。

稿件接着以不具名的「分析人士」刊登James妻子的名字丶所属公司及职称，指她「多年来一直盘据於政府内部调查领域，专门从事挑战特区政府的案件，其反政府立场显而易见。」稿件据此指「James明显有外国政治势力的影子，一直以『第二梯队』形式运作」，相信「他正瞅准时机妄图再次於香港发动『颜色革命』」。

不过，James 接受另一英文网媒《香港自由传媒》(Hong Kong Free Press)访问时有针对亲京传媒的质疑作出解释，指自己十多年前已对道路安全感兴趣，并在2010年写下第一篇相关文章，而这兴趣随藉有了孩儿后日益浓厚，并於2018年与一名警员合作开发了一个相关应用程式。至於聘请记者跑地方性的区议会新闻，则是因为区议会是最能发掘道路安全议题的地方，但区会的会议纪录却委迟才上载网站。

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