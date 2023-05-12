乌克兰在巴赫穆特突破俄军防线

俄罗斯侵乌战争

2023年5月12日，在乌克兰顿涅茨克地区，乌克兰士兵在与俄罗斯军队发生激烈战斗的东部城市巴赫穆特附近发射大炮。

乌克兰5月12日周五宣布，乌军在与俄罗斯军队交战的中心---巴赫穆特取得突破。俄军起先予以否认，最终承认在巴赫穆特市以北后退。

广告 继续浏览后续

乌克兰军方周五上午宣布，俄军在巴赫穆特遭受沉重打击，乌军挺进两公里纵深。但是俄罗斯国防部同日早些时间声称，俄罗斯军队周四在巴赫穆特周边95公里长的战线上击退乌军26次进攻。俄罗斯国防部称，总之，来自乌克兰方面所有的攻击均已被击退，俄罗斯防线依旧坚固。

但是，就在俄罗斯国防部声称击退乌克兰26次进攻之后不久，俄罗斯雇佣军组织瓦格纳民兵总指挥普里戈津却证实乌方已经在巴赫穆特取得突破，他的手下在那里被部署在最前线。普里戈津谴责俄罗斯正规军放弃据点“逃跑”。

普里戈津在一段视频中说：俄军守卫的"巴赫穆特侧翼正在崩溃，前线正在崩溃，"他指责俄罗斯总参谋部试图 "淡化 "局势。

周五当地时间傍晚，俄罗斯国防部终于承认俄罗斯部队已从巴赫穆特北部“撤退”，并指这是为了“撤退到更好的防御阵地”，俄罗斯国防部发言人表示，数千俄军在40几辆坦克掩护下向小城Soledar方向撤出。但普里戈津毫不客气地形容这是事实上的“溃败”，而不是什么“战术性撤退”。

普里戈津在发出的音频中愤怒地说，俄方今天在这一带丧失了五平方公里的地区。他说，"敌人已经完全控制了查西夫与巴赫穆特之间的公路，而且已经攻克了巴赫穆特高地的重要战术阵地。”

巴赫穆特之战是俄罗斯侵乌以来最持久最血腥的战斗。9个月来，瓦格纳武装集团试图夺取这座战前拥有7万人口的城市，城市已基本毁坏，俄方占领了差不多百分之八十的地区。一周前，俄方判定巴赫穆特差不多完全到手，紧接着乌克兰军方从南至北，在巴赫穆特周边发起一系列区域性反攻。

乌克兰军队对其正在进行的行动一直守口如瓶。军方只报告了其部队在巴哈姆特附近向前推进了两公里。乌克兰军方还表示，周五一日之内，乌军在巴赫穆特前线击退了对方发动的36次攻击行动。

乌军正在进行的行动，尚未构成期待已久的大反攻。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅