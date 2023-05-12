富察赴中国失联 文化界350人声援呼吁勿伤害两岸文化交流

台湾八旗文化总编辑富察（原名李延贺）今年3月赴中国大陆遭捕，中方称其从事“危害国家安全活动”。八旗文化出版社出版了一些不见容于北京当局的作品，包括《中国洼地》《出卖中国》《新疆》《人民解放軍的真相》《中国：溃而不崩》...。

广告 继续浏览后续

据中央社12日报道，“声援富察连署工作小组”今天5月12日召开记者会，公布来自出版、学术、文化及媒体工作者的声援连署名单，包括多位日本重量级学者及美国知名记者在内，已超过350人连署声援。

声援富察连署工作小组在会中，向北京当局提出2项诉求，要求妥善尊重富察根据中国法律应享有的权利，包括能与家人与律师联系，并尽快公布调查结果；另外，还呼吁北京当局应谨慎处理本案，以免在台湾出版界造成寒蝉效应，伤害两岸之间正常的文化交流活动。

声援富察“连署工作组”重申，富察已申请并取得中华民国的国籍与身分证，但在返回上海申请放弃中华人民共和国国籍时被拘留，虽然没有完成全套的法律程序，但台湾政府已经承诺会将富察视为国民并提供必要协助。

「无国界记者」东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani ）出席记者会时表示，无国界记者对富察遭拘禁一事深感震惊，并指出，富察是最后一批来自中国，仍敢于发行批评中国政府调查性书籍的出版商之一。 我们要求北京当局提供其下落等详细资讯，并确保他能立即平安返回台湾家人身边」。

据台湾《上报》介绍，八旗文化出版社出版的作品包括：流亡美国异议人士、理论家、史学家刘仲敬的《中国洼地》、《逆转的东亚史》、《韭菜与洼地》等十多部作品；美籍华人裴敏欣的《出卖中国》；日本法学博士熊仓润的《新疆》；日本产经新闻社台北支局长矢板明夫的《曾经以为中国最幸福》（与石平合着）、《人民解放军的真相》；以及流亡海外的中国经济社会学者何清涟的《红色渗透》、《中国：溃而不崩》（与程晓农合着）...，该报指出，这些不见容于北京当局的出版品，对于启蒙读者了解中国有相当贡献。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅