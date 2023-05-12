日本外务省对美国《时代》周刊有关岸田首相的报道提出异议

日本

日美/媒体 – 美国《时代》周刊9日以电子版刊登了5月22日到29日的该周刊封面。日本岸田文雄首相首次成为封面人物。封面以“日本的选择”为主题，介绍文中写道：“岸田首相希望放弃几十年以来的和平主义，成为真正的军事大国”。

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目前，日本外务省已向《时代》杂志提出异议，外务省称标题与内容不同，11日午后，该杂志电子版报道的标题已改为：“岸田首相希望坚持和平主义的日本，在国际舞台上发挥积极作用。”原标题则为:“岸田首相希望和平的日本变成军事大国。”

一位政府官员解释说：“我们没有要求修改，但我们指出了标题和文章的内容相差太远，但是如何改变，由《时代》杂志决定”。

内阁官房长官松野博一在5月12日的记者会上指出：“纽约总领事馆已向《时代》杂志总社指出：标题和内容之间存在差异”，日本政府指出文章的内容和标题不同。

日本外相林芳正在12日的记者招待会上说：“在接受采访时，岸田首相解释了政府在广泛问题上的立场，包括日本所处的严峻复杂的安全保障环境、加强防卫能力和经济政策等，结论的部分，是担负着防止世界分裂的历史作用的领导者的论述，我相信文章整体反映了这样的意思。”

当被问及外务省是否对《时代》杂志采取什么对应措施时林芳正表示：“我们指出封面标题和内容之间的乖离，但对于详细的交涉过程不便详细说明。”

而在 11 日的记者会上，松野博一对《时代》杂志刊登首相岸田文雄的封面发表评论说：“这是一位担负着防止世界分裂方面发挥历史作用的领导人的论说。报道作为一个整体，反映出这样的想法。”

另一方面，《时代》周刊电子版在附有岸田照片的封面介绍文字中保留了“岸田首相要放弃几十年以来的和平主义，成为真正的军事大国”的表现。

岸田首相4月28日，在日本首相官邸接受了该杂志的专访。

10日，美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔在其推特账号上发文称，“恭喜岸田首相荣登封面！” 4 月，岸田首相被该杂志评为全球最有影响力的 100 人之一。

据报道，在接受采访时，岸田首相表示，在19日和21日的七国集团广岛峰会上，他将以民主国家的团结为目标，以对抗中国、俄罗斯和朝鲜等国家。他还说：通过增加国防开支，“我们正在努力使日本这个国家拥有与世界第三大经济体相称的军事影响力。”

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