欧盟调整对华政策 降低对中国经济依赖 促其对俄强硬

欧盟/中国/外交/经济

欧盟外长周五在斯德哥尔摩举行非正式会议，重新调整对中国政策，会议批准了欧盟外交与安全政策代表博雷利战略纲要，旨在降低对中国经济依赖，并促其对侵略乌克兰的俄罗斯采取更强硬立场。博雷利表示， “如果欧盟想在中国崛起成为一个大国时发挥作用，欧盟成员国就必须更加团结并按照共同政策行事”。

广告 继续浏览后续

法新社消息，欧盟外长斯德哥尔摩会议周五批准博雷利提交的战略纲要，调整对中国政策后，欧盟外长将在周六与“印太地区”合作伙伴举行会议。"印太地区部长级论坛”2021年成立，但没有邀请中国及台湾参加。

博雷利在周五的会议上表示，新的(对中国关系）战略建立在一个坚实的基础之上，在欧盟外长非正式会议上讨论，以期在6月底欧盟领导人峰会上达成新的政策共识。

一位与会部长向法新社证实， “新的战略得到各国一致赞成”；法国外长部长科隆纳也表示，新的对华战略符合法国政策。欧盟另一个可能的共识，将是维持自2019年以来对中国的三联式定位：伙伴、竞争者、体制性对手。

欧盟委员会将于6月21日正式宣布对华新战略以及另一份经济安全战略。

随着台湾地区紧张局势的加剧，最近几周欧盟27国之间的分歧曝光，促使欧洲协调在与中国复杂而不可避免的关系。

法新社援引博雷利信中部分内容称，“中国已经发生了很大的变化。民族主义和意识形态的兴起，美国和中国之间更激烈的竞争对所有政治领域产生影响，以及中国正在发生转型，这些都促使欧盟制定一个相应协调的战略”。

博雷利表示， “如果欧盟想在中国崛起成为一个大国时发挥作用，欧盟成员国就必须更加团结并按照共同政策行事”。

法新社称，欧盟与北京最大争端之一即是中国在俄罗斯入侵乌克兰立场上含糊不清。 北京没有谴责莫斯科，中国的一些公司正在通过规避欧洲制裁来帮助俄罗斯。

博雷利警告： “如果中国不利用其对俄罗斯的强大影响力来结束这场战争，我们就无法与中国建立正常关系”。

另据路透社披露，这份倡议案指出："欧盟对中国政策的核心仍将是合作、竞争和对抗，但成分的高低可能会因中国的行为而不同。"

倡议案并说："很明显，近年来对抗的面向越来越重要。然而，我们必须继续与中国交往。首先，是因为中国在全球的影响力；其次，是因为中国会持续存在。"

有关欧盟如何能够降低对中国经济依赖的风险，这份倡议案建议严审投资案并且加强出口管制。

倡议案并建议，欧盟应"分散关键产业的供应来源，尤其是对我们绿色转型与数位转型至关重要的领域"，例如半导体、5G和6G通信、电池、原料和重要矿产资源。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅