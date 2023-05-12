北京若不促俄撤军 欧盟难与中国发展正常关系

俄罗斯侵乌战争

周五召开的欧盟外长会议，核心议题---调整欧盟对华立场。一则通过调整对华政策来减少经济上对中国的依赖；二则以此推动北京在乌克兰问题上对莫斯科采取更强硬的路线。在欧盟看来，中国如果不利用其影响力促使俄罗斯撤军，欧盟就不可能与中国发展正常关系。

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正在挪威访问的中国外长秦刚就此回应，中国与欧盟应一道“抛弃冷战思维”，他警告说，“今天，有些人在强调民主与专制的叙事，甚至不惜唤起一场新的冷战”。秦刚称，假如有一场新的冷战，结局将是更大的灾难，这将会严重损害中国与欧洲的关系。

其实，在乌战爆发前，欧盟就已意识到与中国的关系正在发生深刻地变化。这种关系变化的背景就是习近平政权在国内愈来愈专制的手段，在国际愈来愈扩张的企图。欧洲议会2021年9月表决通过对『新欧中战略报告』就将与中国的关系同时定位为“伙伴、竞争者和制度性对手”。『中欧投资协定』最终夭折就是这种复杂关系的体现。

乌克兰战争爆发之后，由于习近平政权不肯谴责俄罗斯侵乌，并表现出与俄罗斯非同一般的战略关系，使得欧中关系变得更为复杂。欧盟一些被批评试图通过与中国“绥靖”而发展经济关系的政治家，也终于大梦初醒。在这种情况下，欧盟对华关系的线条反而变得越来越清晰：欧中关系前景如何，在很大程度上取决于中国能否发挥自己对俄罗斯的特殊影响力来制止战争。

欧盟外交部长会议周五大体通过了以上述内容为主轴的“立场文件”，欧盟外长们周六还将与“印太地区”的合作国家举行2021年启动的相关论坛，缺席的只有中国和台湾。

周五会议结束后，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利归纳说，会议讨论的重点包括价值观差异、经济安全与战略安全。会前提供的参考文件已粗线条通过，部长们提出的一些意见将体现在最终形成的文件，这一文件将交由六月份召开的欧盟峰会讨论批准。

参与会议的一名官员表示，会议重新确认欧中关系继续定位为“伙伴、竞争者和制度性对手”。但是，由于台海关系日益紧张，欧盟如何处理台海关系最近以来在27个成员国之间产生了分歧。这也迫使欧盟在面对中国时首先把内部协调一致。

参考文件中有一段这样写道：“中国变化很大。民族主义和意识形态急剧抬头，加之美中之间的激烈竞争，影响着所有政策领域。中国正在转化这一事实迫使我们制定出一个统一的战略。”

前不久呼吁终结对华立场分歧的博雷利表示，"如果我们想在中国崛起成为强权的情况下具有影响力，欧盟成员国必须更加团结，并按照共同的政策行事。"

欧盟成员国与北京争议最激烈的仍然是中国对俄罗斯侵乌战争的暧昧立场。北京至今未对俄罗斯侵乌谴责一字，而且中国的一些企业规避欧盟对俄制裁偷偷帮助俄罗斯。

博雷利表示，“如果中国不利用其对俄罗斯的巨大影响力终结对乌战争，我们就不可能与中国有一种正常的关系。”

布鲁塞尔日前建议欧盟27国对八家被指控向俄罗斯转口含有敏感电子元件和技术（如半导体和集成电路）的货物的中国公司实施出口限制，激怒了北京。秦刚周二在柏林威胁中国将采取对应措施“反制”。

博雷利强调，尽管存在分歧，欧盟仍有必要与中国保持 "接触"，并呼吁 "减少在某些战略领域的过度依赖，如果依赖加重，就会成为一种风险"。波兰代表、国务秘书雅布隆斯基则表示：“我们应该找到一种方式，成为合作伙伴，而不是客户”。

周六在斯德哥尔摩，欧盟外交部长们和他们来自亚太地区的同行将 "讨论如何建立伙伴关系"。缺席这一会议的中国外长秦刚提前打预防针：欧盟应与中国一道“摈弃冷战思维”。

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